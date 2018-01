En marcha la quinta edición del proyecto 'Wake Up Youth' del CJEx

El Consejo de la Juventud de Extremadura pone en marcha la quinta edición de su proyecto Wake Up Youth, en el que participarán 54 jóvenes de un total de nueve centros educativos de la comunidad, que crearán un proyecto de igualdad para transformar la realidad.



Este proyecto impulsará "un año más" la participación juvenil desde el ámbito educativo, según informa el Consejo de la Juventud de Extremadura en nota de prensa.



Desde su origen, este programa se ha centrado en la capacitación de las personas jóvenes mediante un proceso de aprendizaje, a través del cual trabajan habilidades y se comprometen para desarrollar "un proyecto social de mejora de su entorno y de sus comunidades".



Asimismo, en 2016 La Junta de Extremadura puso en valor 'Wake Up Youth' como "acción de responsabilidad social", reconociendo así los "esfuerzos" del Consejo de la Juventud de Extremadura por el empoderamiento de la juventud extremeña y su implicación en la vida cultural, social, económica y política de la región.



En la edición de este año participarán en torno a 54 jóvenes de diferentes centros, como son el Colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos, el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata, el Colegio Ntra. Sra. De la Aurora de Villanueva de la Serena, el IES Maestro Juan Calero de Monesterio, el IES Castillo de Luna de Albuquerque, el IES Carolina Coronado de Almendralejo, el IES Bembézar de Azuaga, el IES Sierra La Calera de Santa Marta de los Barros y el IESO Cella Vinaria de Ceclavín.



Además, los participantes tendrán la oportunidad de crear un proyecto de igualdad, que es "una de las líneas más importantes de trabajo" del Consejo de la Juventud extremeño.



Finalmente, el proyecto, compuesto a su vez por 9 microproyectos, será construido mediante los "desafíos" que afrontarán en esta materia los jóvenes a lo largo de los tres meses de duración del programa 'Wake Up Youth'.