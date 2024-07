Vox: El PP no aceptará menas en las CCAA, porque incumpliría los acuerdos firmados

Ep.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que su formación "no contempla" que el PP incumpla los acuerdos de gobierno firmados en las autonomías, que incluyen la oposición a aceptar menores migrantes no acompañados, y ha advertido de que "no hay otra opción" que hacerlo.

El Gobierno quiere reformar la Ley de Extranjería para posibilitar que menores migrantes no acompañados puedan ser distribuidos por las autonomías para aliviar la carga de Canarias.

El PP no se opone y este asunto ha abierto una nueva brecha en la relación con Vox, que rechaza de plano esta distribución, con especial énfasis en las comunidades en las que cogobierna con los 'populares'.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ya avisó el viernes de que el reparto de menores migrantes "amenaza" los pactos de gobierno y pidió a sus socios "lealtad" para cumplir los acuerdos alcanzados en esta materia.

Las medidas consensuadas entre PP y Vox de cara a la conformación de los gobiernos autonómicos incluyen la retirada de subvenciones a las "mafias de tráfico de seres humanos", por ejemplo.

En rueda de prensa este lunes en la sede nacional, Fúster ha afirmado que Vox y el PP se comprometieron a trabajar para "devolver a los menores migrantes no acompañados a sus países con sus familias" y no "cronificar" la inmigración ilegal "masiva extendiéndola" por el territorio nacional.

"Vox ha firmado eso y Vox cumplirá su palabra", ha hecho hincapié el portavoz, instando al PP a "cumplir y hacer todo lo posible para oponerse a cualquier reparto". Sobre posibles consecuencias si la distribución se hace efectiva en las comunidades en las que comparten ejecutivos, Fúster ha asegurado que Vox "no contempla" el incumplimiento.

"No contemplamos otra opción que no sea cumplir con lo que hemos firmado, ninguna otra opción", ha subrayado. En esta línea, si el PP incumple, ha avanzado que Vox "lo estudiará".

Por otro lado, ha reafirmado la postura de Vox en referencia a los menores migrantes no acompañados. "Tienen el derecho de crecer con sus familias y, si no es posible, con la tutela del Estado del que son nacionales, con respeto a su identidad y su cultura", ha explicado. Según Fúster, España "no tiene esa obligación". Además, ha mostrado su rechazo los centros de menores, que ha calificado de "escuelas de delincuencia".