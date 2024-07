El PP sobre la amenaza de Vox de romper gobiernos por los MENA: "No tenemos temor"

Ep./Rd.



El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que su partido no tiene "ningún temor" por la supuesta amenaza de Vox de llegar incluso a romper sus alianzas en gobiernos autonómicos en función del apoyo o no de éstos a la política estatal sobre los menores extranjeros no acompañados (MENA), y ha incidido en que en todo caso la Junta va a "cumplir la ley".



"Nosotros no tenemos ningún temor. Nosotros, como ha dicho ya el Gobierno de la Junta de Extremadura vamos a cumplir la ley. Es que la Junta de Extremadura no puede hacer otra cosa", ha subrayado Sánchez Juliá.



En este sentido, ha añadido que "lo que es necesario es que el Gobierno de España realice las modificaciones necesarias para arreglar adecuadamente la situación de los mena, de los menores no acompañados"; al tiempo que ha defendido que "evidentemente lo que sí tiene que existir es una comunicación muy fluida y una gran coordinación entre el Gobierno de España y la Junta de Extremadura". "Pero nosotros no podemos menos que cumplir la ley", ha remarcado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida.



Sobre este respecto, ha añadido que "Extremadura siempre ha sido una comunidad solidaria" y que, además, no se puede desde la región "reivindicar solidaridad en la financiación autonómica y no tener solidaridad con otras comunidades autónomas de España en este sentido". "Pero evidentemente el primer principio que hay que hacer es cumplir la ley y máxime cuando se está gobernando la Junta de Extremadura", ha subrayado.



EL PP "NO VA A DEJAR DE LUCHAR" POR ALMARAZ



Por otra parte, el portavoz regional del PP regional ha hecho hincapié en el reto inmediato de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, puesto que su formación "no va a dejar de luchar para que siga siendo una de las principales industrias de la región".

En este sentido, Sánchez Juliá ha puesto de manifiesto el proyecto "realista y pegado a la tierra" que tiene el Gobierno de María Guardiola para que Extremadura continúe creciendo, según informa el PP en una nota de prensa.

Así, ha recordado que la jefa del Ejecutivo regional presentó en el reciente Debate sobre el Estado de la Región proyectos, planes y medidas alcanzables "y no castillos en el aire como nos tenían acostumbrados" los anteriores gobiernos socialistas.

"Se habló de todas las materias con medidas como: Una deducción en el IRPF del 50% los primeros tres años para nuevos residentes, llegando al 75% para los menores de 36 años; Igualdad entre extremeños, equiparando a las pedanías y entidades locales menores con municipios inferiores a 3.000 habitantes, acabando así con una Extremadura de dos velocidades; O una Estrategia de Transformación Digital de Extremadura, entre otras medidas", ha enumerado Sánchez Juliá.

Además, también existen proyectos para seguir mejorando la economía, la sanidad y el campo extremeño. Por ello, se van a invertir 316 millones de euros en un Plan de Autónomos 2024-2027, el doble de los destinado anteriormente por el partido socialista; se van a poner en marcha medidas para fidelizar médicos residentes y desbloquear infraestructuras como la Fase I del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena; y se va a apostar por un Plan Estratégico del Sector Porcino.

Precisamente, según ha continuado el portavoz de la formación popular, uno de los retos más inmediatos para el Partido Popular de Extremadura y para el Gobierno de María Guardiola es luchar por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. Y es que "4.000 familias ven cómo su medio de vida está en el aire por culpa de decisiones ideológicas del PSOE".

A colación de esto último, Sánchez Juliá ha asegurado que "el PP de Extremadura va a estar con los extremeños, sin matices ni medias tintas". Por ello, se ha preguntado por qué el PSOE quiere acabar con una de las mayores industrias de Extremadura.

"¿Cómo se puede pedir más financiación municipal cuando con el cierre de la Central Nuclear de Almaraz los municipios afectados perderían el 55% de sus ingresos?", se pregunta el portavoz del PP, para quien lo más preocupante es que sea un exconsejero extremeño del partido socialista quien licite el desmantelamiento en lugar de pelear por su continuidad.

"No puede ser que el PSOE de Extremadura diga que es la presidenta María Guardiola quien tiene que convencer a las empresas, cuando el CEO de Iberdrola ya afirmó que ellos querían la continuidad. Quien quiere cerrar Almaraz es el PSOE, y por ello el PSOE de Extremadura tiene que dejar de ser una franquicia", ha sentenciado Sánchez Juliá.