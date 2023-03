Vergeles: Las listas de espera sanitaria han recuperado ya la "senda de reducción"

Ep.



Las listas de espera sanitarias en Extremadura han recuperado ya en el segundo semestre de 2022 la "senda de reducción" que se registraba de forma previa a la pandemia de la Covid-19.



De este modo, y pese a que las listas de espera "siempre es una tarea inacabada", y sin "ningún triunfalismo", el Ejecutivo autonómico confía en seguir "dando respuesta" a las necesidades de la sociedad en esta materia a través de un "incremento de la actividad" y de "planes concretos" en distintas especialidades donde se registran los mayores indicadores de espera.



Todo ello dentro de la "tarea permanente" de la Junta para "tener controladas de forma sanitaria y socialmente las listas espera sanitarias", ha espetado este jueves en el pleno de la Asamblea el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha pedido a la oposición que "acompañe" a la Administración regional en este trabajo "porque es beneficio para los extremeños".



Así lo ha defendido este jueves en una comparecencia para informar --a petición conjunta de PP y Ciudadanos-- sobre esta materia Vergeles, quien ha reprochado que los datos actuales se han conseguido "pese" a los 189.410 pacientes en cualquier lista de espera sanitaria, los 102.627 pacientes fuera de garantía y los 99.82 sin cita que se encontró --ha dicho-- el PSOE cuando regresó al poder en la región en 2015 tras el paso del PP por el Gobierno regional.



En este sentido, ha criticado que frente a las medidas "exclusivamente a golpe de planes de choque" que practicaba el PP, el PSOE ha apostado por estar "pendiente constantemente" y "fomentar lo público", a través por ejemplo de medidas como la puesta en marcha la Oficina Central y el Observatorio de Listas de Espera, el incremento de la actividad incentivando los auto-conciertos con la público, y la utilización de la privada "como permite la Ley de Salud de Extremadura, siempre de forma complementaria".



Con ello, como "resultados", Vergeles ha incidido en que, incluso habiendo pasado una pandemia por medio, se han reducido un 34 por ciento las listas de espera en la región respecto a 2015, han bajado un 11,7% las listas de espera quirúrgica, las listas de espera en consultas externas han bajado un 13,9%, y la espera para pruebas diagnóstico terapéuticas han bajado un 66,5% respecto a 2015, y se ha reducido un 37,8% los pacientes que esperan más de 180 días para una intervención quirúrgica, más de 60 días para una consulta o más de 30 días para una prueba diagnóstica.



En este punto, ha incidido en que "aproximadamente unos 70.000 extremeños hoy no tienen que esperar y sí tenían que esperar en 2015" cuando el PSOE llegó al gobierno.



Además, ha recalcado Vergeles que este descenso se ha producido durante "todos los semestres, a excepción de en 2020 y 2021, cuando subieron por un descenso lógico de la actividad como consecuencia de la pandemia y por la demanda oculta".



SEGUNDO SEMESTRE DE 2022



Así, como aspecto "positivo" ha destacado que en el segundo semestre de 2022 ya el descenso de la lista de espera ha vuelto a la "senda de reducción" que había previa a la pandemia, de tal modo que hay 120.204 pacientes esperando en las listas de espera sanitarias y 63.786 fuera de garantía (una reducción de un 11% y un 11% también en ambos casos respecto al segundo semestre de 2021).



En cuanto a la lista de espera quirúrgica en el segundo semestre de 2022 había 21.786 pacientes, mientras que en 2015 había 24.675 pacientes, con cifras por tanto "similares" a diciembre de 2018 y por tanto pre-pandémicas.



También han bajado los pacientes fuera de garantía, ha explicado Vergeles, aunque "es cierto que el tiempo medio de espera ha subido a expensas de especialidades tasadas", como Traumatología, Cirugía General y Digestivo, Oftalmología y Otorrinolaringología.



CONSULTAS EXTERNAS



Con respecto a la lista de espera de consultas externas, ha indicado Vergeles que "siempre se ha mantenido en niveles bastante controlados, incluso en los semestres más duros de la pandemia", y en el segundo semestre de 2022 "no hay cambios" con respecto a 2021, con un incremento de un 3 por ciento en las personas fuera de garantía.



Asimismo, el 50 por ciento de las listas de espera de consultas externas se centran en Oftalmología, Rehabilitación, Dermatología y Traumatología, con 82 días de tiempo medio de espera (frente a los 111 días de media en el segundo semestre de 2020).



En cuanto a las pruebas diagnóstico terapéuticas son las que tienen una "mejor evolución" en el segundo semestre de 2022, lo que permite la "gran aspiración de llegar a diagnósticos cuanto antes".



Finalmente, Vergeles también ha agradecido a los profesionales su "esfuerzo" para alcanzar un 9,8% más de actividad quirúrgica pública en el segundo semestre de 2022 y un 7% más de actividad en consultas externas.



PSOE



Por su parte, la diputada del PSOE María de la Cruz Buendía Lozano ha subrayado que Ciudadanos y el PP "conocen la situación de las listas de espera" en el grupo de trabajo sobre esta materia, pero ha lamentado que para dichos partidos "es la hora de seguir haciendo ruido como llevan toda la legislatura".



En este punto, ha incidido en que "los datos y el método de cálculo están en el máximo nivel de transparencia" en Extremadura, y ha reprochado que Cs y PP tratan de "atacar el gobierno", cuando la realidad es que la evolución de las listas de espera sanitarias en la comunidad es "mejorable pero favorable".



"Durante 2022 con el trabajo de los expertos y de los sanitarios se ha conseguido que las listas de espera vuelvan a descender significativamente. Hay que seguir trabajando y mejorando pero en ello está este Gobierno (regional)", ha subrayado.



PP



De su lado, la diputada del PP Elena Nevado ha incidido en que se llevan siete años y medio "esperando algo" de la Junta pero sólo se ha obtenido "una larga de promesas incumplidas" en materia sanitaria, y ha pedido "cuentas" sobre la situación de las listas de espera en la que "la realidad choca con las palabras" del Ejecutivo autonómico.



Así, ha afirmado que la Junta ha gestionado las listas de espera sanitarias "con soberbia" y sin aceptar "ni una" de las diferentes propuestas que el PP ha venido planteando, y ha considerado que en realidad "han dejado que la Sanidad se desangre y que las listas de espera crezcan".



En esta línea, Nevado ha criticado también que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha practicado una "nefasta gestión" en listas de espera en Extremadura.



CIUDADANOS



A su vez, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha señalado que los datos de listas de espera sanitarias "no son buenos" a cierre de 2022 en Extremadura porque el objetivo "era volver a los niveles previos a la pandemia" y "existen más usuarios en la listas de espera" que en 2019.



Así, ha incidido en que tras dos años "duros" de pandemia, reducir los tiempos debería ser "una obligación", y ha lamentado el "triunfalismo" y la "auto-complacencia" de la Junta en esta temática.



En este sentido, ha considerado "claro" que "hay un problema de gestión" porque se da una "paradoja" de que "cuanto más aumenta el gasto en sanidad pública, más personas hay en lista de espera".



UNIDAS POR EXTREMADURA



Mientras, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que los extremeños tienen la "percepción" de que la Sanidad "no va bien", algo que se debe a su juicio a que hay "problemas generados por el Covid y algunos también de financiación" y de "organización".



En este sentido, ha recordado que este mismo jueves hay movilizaciones en favor de la sanidad pública porque "el malestar es evidente y es creciente".



En todo caso, Macías ha valorado la "transparencia" que "sí que hay" en Extremadura en materia de listas de espera, frente a un modelo como por ejemplo el de Madrid que "está acabando con la sanidad pública".