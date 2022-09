La Plataforma de Comunidades de Regantes de Extremadura busca un marco de acción "común"

La Plataforma de Comunidades de Regantes de Extremadura (Regantex) se ha presentado este jueves, 22 de septiembre, en Mérida con el objetivo de establecer un marco de acción "común" ante un problema como es la sequía, y que entiende que puede "marcar" el futuro y supervivencia de multitud de explotaciones en la región.

Así pues, durante la rueda de prensa de presentación han asistido como portavoces del colectivo el presidente de la Comunidad General Canal de Montijo, Francisco Sánchez Bautista; el presidente de la Comunidad de Regantes del Plan Valdecañas, Primitivo Gómez Pascual; el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, Miguel García Serrano; y el técnico de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, Agustín González Parejo.

A este respecto, Francisco Sánchez ha señalado que la agricultura de regadío es "el principal motor económico de Extremadura, ya que actúa como eje vertebrador del territorio y fija población en la región".

Asimismo, el también presidente de la Comunidad General Canal de Montijo ha apuntado que la actual situación de sequía le ha servido al sector para "unificar la problemática que tenemos en la zona y hacer la defensa de todo el potencial que tiene la zona regable de Extremadura".

Al mismo tiempo, Sánchez ha manifestado que "si no hay riego no habrá capacidad de generar puestos de trabajo y fijar población", por lo que considera que su supervivencia y puesta en valor es "fundamental", según informa en una nota de prensa Regantes.

No en vano, desde esta plataforma recuerdan que gracias a la agricultura de regadío se genera mano de obra de manera directa e indirecta. De hecho, existen "múltiples" industrias y empresas cuya actividad depende de manera directa del regadío.

Así, por ejemplo, ha recordado Francisco Sánchez, las industrias de tomate, las centrales hortofrutícolas o las empresas dedicadas a la venta de fertilizantes dependen "directamente" del regadío y de ellas "miles" de familias en toda la región.

De igual modo, durante su comparecencia, los portavoces de Regantex han puesto en valor el hecho de que los regantes vienen llevando a cabo desde hace años una "importante" labor de modernización y adaptación de sus infraestructuras y sistemas de riego para ser "lo más eficientes posible para hacer un uso adecuado de los recursos hídricos".

En ese sentido, Agustín González ha detallado que la disposición "cada vez mayor" de datos sobre el riego les posibilita "hacer una mejor gestión de los recursos".

Por su parte, Miguel García ha expresado que "Extremadura no puede crecer si no lo hace el regadío", y ha añadido que "no se puede demonizar el regadío porque en la región existen "las mejores instalaciones de riego de toda España".

"Aquí no se derrocha agua porque somos muy eficientes en el reparto del agua, de los nutrientes y en la conservación del suelo. Hemos aprendido a mantenerlo, a cuidarlo y a mejorarlo", ha sentenciado.