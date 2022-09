Vergeles recuerda que la gripe aviar "difícilmente" se transmite a humanos

Ep.



El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha lanzado un mensaje de tranquilidad respecto a la detección del virus de Influencia Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en una explotación de pavos localizada en el municipio de Ahillones, en la provincia de Badajoz, porque "difícilmente" se transmite a humanos por contacto con las aves que están infectadas.



Según Vergeles, de momento, no existe evidencia de esa forma de contagio y "esperemos que siga así", aunque el hecho de que haya afectado a aves de corral "nos hace estar un poco más alerta", ha dicho a preguntas de los medios sobre este asunto tras asistir este jueves a un acto en el Colegio de Enfermería de Cáceres.



"En principio, la salud de la población, incluso la de los que están más estrechamente relacionados con las aves infectadas, está asegurada y nada que decir con respecto a ese tema", ha sentenciado Vergeles, que ha valorado la coordinación que existe para detectar estos casos.



VIRUS DEL NILO EN CABALLO DE NAVALVILLAR DE PELA



Respecto al caso de 'virus del Nilo' detectado en un caballo de Navalvillar de Pela, el consejero ha señalado que todos los años hay algún caso porque el mosquito que produce la enfermedad "está circulando".



Lo importante según el consejero es que hay sistemas para detectar precozmente desde la presencia de la larva del mosquito porque se llevan a cabo programas de vigilancia entre la Dirección General de Salud Pública y la Universidad de Extremadura (UEx) con trampas en sitios estratégicos para detectar su presencia y preservar la salud de los humanos.



"En ese sentido actuamos y cuando vemos que hay una determinada especie de mosquito que transmite el virus del Nilo y puede afectar a los humanos, entonces nos ponemos en contacto con la administración local para que no se produzca la picadura que conlleva la infección de esa enfermedad y, de momento, no ha habido ningún caso en humanos", ha concluido.