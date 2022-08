PP pide datos presupuesto y fechas para que tren extremeño conecte como AVE hasta Madrid

El PP ha pedido al Gobierno concretar "datos reales" de las partidas presupuestarias, nivel y fase de ejecución de las obras pendientes "para que el tren extremeño conecte como Alta Velocidad real hasta Madrid".

Mediante una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados, el 'popular' Víctor Píriz, ha realizado estas cuestiones al Ejecutivo central en relación al tren en Extremadura, porque hasta ahora "lo único que tienen los extremeños es un Alvia, que pasa por una línea sin electrificar en su totalidad, que solo llega hasta Plasencia a ritmo de 85Km/h y que acumula continuos retrasos en su llegada a Madrid", ha señalado.

Por ello, ha considerado que los ciudadanos extremeños "tienen es un enfado mayúsculo por la sensación de que el Gobierno se ha reído de ellos, una vez más, inaugurando un falso AVE que solo llega a Plasencia y no acorta tiempos de trayecto hasta Madrid".

A su juicio, este servicio "en nada ayuda a la convergencia de Extremadura con otros territorios, ha sido un parche para que el socialismo más rancio de Vara y Sánchez tuviera un minuto de gloria electoral, demostrando que al PSOE no le importan nada humillar a los extremeños, y eso es algo que desde el PP no vamos a tolerar".

A este respecto, ha insistido en que "la llegada del AVE a Extremadura no admite más demoras. Los extremeños reclaman que la línea de la Alta Velocidad se complete, pero de verdad, hasta Madrid.

Los extremeños demandan un tren rápido y seguro como el que ya tienen otras regiones, no una tartana que no supera los 100KM/h. No somos ciudadanos de segunda clase, no toleramos esta discriminación la consienta el PSOE de Vara o no".

Por eso, desde el PP, se pregunta al Gobierno por cuál es estado de la ejecución presupuestaria, desglosada de forma provincial, tanto de la Administración General del Estado como de las empresas, entidades, consorcios y fundaciones públicas implicadas en estas obras, además de datos sobre la ejecución presupuestaria pormenorizada de la entidad pública ADIF en la región.

ESTACIÓN DE CAYA

Por otro lado, los 'populares' han preguntado por el futuro de la estación internacional de Caya, tras el último acuerdo entre España y Portugal. Demandan información sobre las previsiones de que el AVE conecte también Extremadura con el país vecino, si ya se han comenzado las expropiaciones, si se ha hecho el proyecto o la declaración de impacto ambiental o saber si el Alvia podría entrar en Portugal mientras se concreta que sea una línea de Alta Velocidad.

Según Píriz, las "relaciones comerciales hispanolusas son imprescindibles para el desarrollo económico y la creación de empleo en la región. Estar conectados con los puertos lusos con vías de comunicación modernas y rápidas es básico para la exportación de nuestros productos y para la llegada de turistas, y debería ser tenido en cuenta a la hora de seguir proyectando e invirtiendo en el AVE extremeño".

Otra cuestión que preocupa a los populares es el denominado bypass de Mérida, "sobre el que dice Fernández Vara que estará terminado en el primer semestre de 2023, pero la realidad es que el concurso de instalación de vías ha quedado desierto", por lo que reclaman conocer si va a estar para el año que viene solucionado el contrato y conocer qué medidas se están tomando para que se garantice que esté en 2023.

Asimismo, se pregunta por cuándo estará instalado el Sistema de seguridad ERTMS en el tramo Talayuela-Plasencia; cuándo se electrificará este tramo y si hay fecha probable de su puesta en explotación; también se pregunta si hay alguna previsión para ir lanzando los concursos de material para que pueda estar resuelto cuando se acabe de construir la plataforma y no perder tiempo adicional.

Finalmente, el PP ha preguntado por el tramo del AVE entre Plasencia y Cáceres, para conocer si está previsto el bypass de Cáceres, la fecha prevista de puesta en explotación, de las licitaciones y la duración prevista de la obra.