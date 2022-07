Fedexcaza valora la nueva Orden General de Vedas y el consenso entre la Junta y el sector

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha valorado "en términos generales" la Orden General de Vedas publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura y el consenso alcanzado entre la Junta y el sector.

Así pues, para Fedexcaza, la norma es "todo lo buena que puede ser" teniendo en cuenta que incluye nuevas limitaciones de obligado cumplimiento derivadas de las regulaciones nacional y europea.

Por eso, la federación ha destacado el "enorme esfuerzo" realizado por la Junta de Extremadura y Fedexcaza para alcanzar un consenso en beneficio del sector.

"En términos generales tenemos una muy buena Orden General de Vedas que respecto a los periodos establecidos se armoniza con los de nuestras regiones vecinas", ha considerado el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo.

NOVEDADES SIGNIFICATIVAS

De este modo, las novedades más significativas para la temporada 2022/2023 obedecen a la necesidad de adecuar los períodos hábiles de caza de varias especies de aves a las fechas límite establecidas por el Comité NADEG (UE) para dar cumplimiento al precepto de no cazar durante el período de reproducción ni durante el regreso al lugar de nidificación (migración prenupcial). Esto afecta especialmente, ha indicado Fedexcaza, a las tres especies de palomas y a los cuatro zorzales.

Por otro lado, se establece la obligación de presentar un parte de resultados de la media veda, cuya cumplimentación, al igual que la del parte global de resultados de la temporada, se tendrá que hacer a través de la plataforma ARADO.

En cuanto a la caza mayor, se modifica la temporada de rececho de ciervo y gamo y se introduce una nueva regulación de la aportación de alimentación suplementaria a la caza mayor, como consecuencia de la adaptación a la normativa estatal, según ha informado Fedexcaza en una nota de prensa.

Durante la negociación de esta OGV, la Federación Extremeña de Caza presentó alegaciones al proyecto de la orden solicitando, de forma general, que se mantuvieran las mismas condiciones, limitaciones, cupos y períodos hábiles salvo existencia de "circunstancias novedosas, sobrevenidas y motivadas" que justificaran una adaptación de los términos al progreso técnico-científico o en materia legal.

De forma particular, Fedexcaza presentó alegaciones a más de veinte puntos del proyecto. Fruto de estas alegaciones se ha conseguido, entre otras cosas, mantener el período hábil de la perdiz con reclamo hasta el cuarto domingo de febrero y el cupo de cuatro perdices en cotos no intensivos (se proponía recortar al tercer domingo y dos de cupo) y que el cupo de zorzal se establezca en 40 (no en 25, como se proponía).

Asimismo, se mantiene el fin de la temporada hábil para la liebre con galgos y cetrería el tercer domingo de enero (se proponía recortar al segundo), así como la caza de liebre con galgos y podenco a diente los jueves, sábados, domingos y festivos (se proponía recortar un día del fin de semana).

Otra de las alegaciones aceptadas permite mantener el inicio de la temporada general para la paloma bravía el 12 de octubre (se proponía abrir el 1 de noviembre, como el resto de palomas).

Además, en aquellos cotos que tengan autorizado el control de predadores con métodos homologados, los controladores podrán cazar el zorro con perros de madriguera durante todos los días de la semana dentro del período hábil para la modalidad.

La negociación de Fedexcza con la Junta también ha permitido la posibilidad de que los conejos de repoblación procedan de comunidades limítrofes (antes era de provincias) y que se mantenga la posibilidad de venta o comercialización de las piezas abatidas en acciones por daños.

OTROS DETALLES DE LA NUEVA OGV

En cuanto a los detalles de la nueva OGV, las únicas palomas cazables en media veda son la bravía y la torcaz (por tanto, la zurita no se puede cazar en media veda), posponiendo el inicio de su período hábil al 20 agosto (en vez del 15).

En la temporada general, para la paloma bravía se mantiene el inicio el 12 de octubre, adelantándose el de torcaz y zurita al 1 de noviembre (antes era el primer sábado de noviembre), con la intención de compensar el recorte en el fin de la temporada al segundo domingo de febrero, en las tres especies (antes finalizaba el último domingo de febrero).

Para la tórtola se mantiene el cupo cero, aunque el programa de caza adaptativa sigue en marcha, dando los pasos necesarios, y se podrán realizar capturas excepcionales en aquellos cotos que hayan cumplido con los requisitos exigidos, previa autorización de la administración regional.

El período hábil para las cuatro especies de zorzales comenzará el 1 de noviembre y finalizará el 31 de enero, salvo el zorzal común, que finalizará el 2º domingo de febrero. Podrán cazarse los jueves, domingos y festivos (pudiendo cambiarse el jueves o el domingo por el sábado), estableciéndose un cupo de 40 ejemplares por cazador y día (hasta la fecha existía un primer período que comprendía del segundo sábado de noviembre al 6 de enero (S, D y F) y un segundo período que finalizaba el último domingo de febrero (J y D); además, no existía cupo).

En cuanto a la caza mayor, el rececho de ciervo en abierto queda limitado al mes de septiembre y el de gamo abarcará desde 1 de septiembre hasta el inicio de temporada de monterías (antes era hasta el 31 de octubre).

Por otro lado, el inicio de la caza de gestión de ciervo y gamo (machos y hembras) en partes cerradas se adelanta al 1 de julio (antes era el 15 de julio). Se establece la obligación de presentar un parte de resultados de media veda, durante los 20 días siguientes a su finalización. Dicho parte, al igual que el parte global de resultados de la temporada, deberá cumplimentarse a través de la plataforma ARADO, ha recordado Fedexcaza.

Respecto a la alimentación suplementaria se establecen numerosas novedades sobrevenidas por la aplicación del Real Decreto de 2020 que establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas y la tuberculosis.

Así, no se puede echar de comer de manera generalizada y se establecen ciertos requisitos tanto para acciones colectivas como para las autorizaciones de aguardos o esperas por daños.

Por ello, el presidente de la Federación Extremeña de Caza ha animado a todos los cazadores extremeños a conocer la nueva orden general de veda a través de los canales de Fedexcaza y ha recordado que la oficina técnica de la entidad está a disposición de todos los federados para resolver cualquier duda que pueda surgir.