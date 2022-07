Monago reprocha a Vara su política de "cómic de ciencia ficción" para Extremadura

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, está dibujando el futuro de los extremeños como "quien dibuja un comic de ciencia ficción".

Así pues, el líder de los 'populares' extremeños ha afeado al jefe del Ejecutivo regional que se haya dedicado estos últimos cuatro años a dibujar viñetas con una azucarera, en la siguiente un Buda, un parque de atracciones o un circuito de Fórmula 1.

Y es que, según sus palabras, "la realidad es la realidad" y "no hay nada más que un cómic de ciencia ficción", ha dicho durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Extremadura, tal y como informa la formación popular en una nota de prensa.

Así, Monago ha subrayado que el presidente de la Junta se ha negado a entender este debate en el Parlamento como un examen final, que "es lo que es un debate de estado de la región", y por ello no se refirió a las "varias sogas" que están en estos momentos apretándonos el cuello: como una deuda desbocada y una inflación por las nubes.

A su juicio, la política útil es hacer un buen diagnóstico de los problemas de la gente y resolver sus problemas.

Igualmente, el líder del PP ha rechazado que Vara se esté dedicando a "prometer futuro" cuando deja escapar el presente "escondiendo el diagnóstico", y es que, como ha aseverado, el poder no es sólo prometer, es fundamentalmente hacer, y en este debate se ha ofrecido "poco resultado" de lo que es el verbo hacer; por eso Vara nos dice que "todo irá a mejor" pero el extremeño se alimenta de presente y no de viñetas de ciencia ficción.

Además, Monago ha recordado que ayer Vara dijo que "las cosas van bien, razonablemente bien", una frase que va a quedar para el recuerdo, pero la realidad es otra.

"Y otros -como el INE, no el PP- nos dicen que las cosas ni van bien ni razonablemente bien, cuando la mitad de las familias extremeñas reconoce que les cuesta llegar a fin de mes, y casi un 7% de los extremeños se encuentra en situación de carencia material severa: sin poder usar aire acondicionado o calefacción, o hacer una comida a base de carne o pescado cada dos días", ha apostillado.

Al mismo tiempo, el presidente de los populares ha subrayado que el verdadero estado de la región, por el que ni siquiera pasó Vara ayer de puntillas, es que tenemos la región con la menor renta del país, con la tasa mayor tasa de riesgo de pobreza, y que ha subido casi tres puntos en un año; de hecho, cada vez son más los jóvenes extremeños que necesitan ayudas sociales, "este es el estado de la región y no el que usted soñó ayer", ha incidido Monago a Vara.

PAC RECORTADA Y UN TREN QUE NO ES ALTA VELOCIDAD

Precisamente, entre otros compromisos de legislatura de Vara, Monago ha recordado que el presidente de la Junta se comprometió a que todo lo que tuviera que ver con los fondos europeos y la PAC fuera discutido en la Asamblea, pero no se han "oído ni los grillos, ni hemos discutido nada".

A su entender, el gobierno socialista no ha peleado por tener una buena PAC a partir de 2023. "Nuestra gente del campo tiene cada vez más exigencias y menos dinero, porque los socialistas se vistieron de ideología verde en lugar de asegurar la producción, la renta de agricultores y ganaderos, y la soberanía alimentaria", ha insistido.

Sobre el tren extremeño, José Antonio Monago ha indicado a Vara que no ha inaugurado un tren de alta velocidad en Extremadura, sino en "un SEAT Panda", y que fue una broma de mal gusto lo que hicieron el presidente extremeño y la ministra, y encima es otra broma sacarlo en este debate.

De la misma forma, el presidente Monago ha reiterado que en ese viaje inaugural fueron hasta por la vía antigua en un tren que no era nuevo porque "tragan con todo lo que nos manda Sánchez" y es "una auténtica vergüenza lo que están haciendo con el tren", ha denunciado.

NI HABLAR DE LA INFLACIÓN

En otro momento de su intervención, el líder del PP también ha puntualizado que la afirmación de que la región es el mejor lugar de España para invertir no se corresponde con la realidad, y es que desde la Junta son incapaces de atraer inversión y crear empleo.

"Prometieron 10.000 puestos nuevos de trabajo al año", para lo que habría que traer mano de obra, pero en Extremadura tenemos más de lo mismo: menos empleo privado, más empleo temporal y precario y un crecimiento sustancial del empleo público.

En esta línea, el líder del PP extremeño ha criticado que Vara no quiera hablar del exceso de inflación que sufren especialmente las familias extremeñas. Una inflación que va a seguir subiendo y ayer no se ofreció ninguna respuesta a este tema.

Por ello, Monago ha pedido a Vara que tome medidas para compensar a las familias bajando impuestos. "Sé que ustedes no quieren bajar impuestos, quieren que suban", pero la región tiene un serio problema de fiscalidad y un problema muy serio de rentas muy bajas. Esto afecta a todos los sectores y si no hacen algo, si no bajan los impuestos, será un gobierno "regresivo" y no "progresivo", ha sentenciado.