Podemos pide formación específica a jueces y fiscales para luchar contra violencia vicaria

La coordinadora regional de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado una formación específica para jueces y fiscales para combatir la violencia vicaria.



En concreto, se trata de una propuesta que surge tras la celebración este pasado fin de semana en Mérida del I Encuentro Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, y que ha centrado su comparecencia en una rueda de prensa este lunes.



Un tipo de violencia que es "el peor tipo" que puede haber porque "ataca a las mujeres donde más les duele, sobre sus hijos e hijas", según ha remarcado De Miguel, quien se ha referido a la existencia de "numerosos casos de mujeres protectoras que acuden a la justicia para proteger a sus hijos de abusadores y maltratadores, y vemos cómo finalmente son ellas las que terminan con sentencias de cárcel".



En concreto, De Miguel ha recordado el caso de María Salmerón, que después de sufrir 20 años violencia machista, tiene ahora una orden de entrada de prisión "por defender a su hija de su maltratador, cuando él ni la ha pisado, a pesar de haber sido condenado a 21 meses de cárcel". También se a referido a la extremeña Sara B., que ha generado la campaña "Mamá está Castigada".



La líder de Podemos Extremadura ha querido mostrar toda la solidaridad de la formación con esta madre, "que también puede acabar en la cárcel por proteger a sus hijas", según informa la formación morada en una nota de prensa.



Por ello, la coordinadora del partido ha insistido en que jueces y fiscales han de tener una "formación específica" en materia de violencia machista para que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse "porque un maltratador no puede ser un buen padre".



De hecho, ha afirmado que los casos de María y Sara reflejan que las leyes contra la violencia machista "no están funcionando". "Solo necesitamos que esas leyes, que están a la vanguardia en Europa en derechos feministas, se apliquen", ha dicho.



Y es que, según De Miguel, hay "una parte" del gobierno de coalición que está "muy comprometida con los avances feministas", pero "desgraciadamente" hay otra que "no tiene esa sensibilidad". A este respecto, señala que no entiende que la ministra socialista de Justicia haya "negado el indulto a María Salmerón".



De Miguel también ha exigido al gobierno de Fernández Vara que utilice las competencias que tiene para luchar contra la violencia institucional hacia las mujeres. "Aprobamos en la Asamblea de Extremadura una iniciativa para acabar con este tipo de violencia, pero por desgracia no hemos visto ningún avance en este sentido", ha asegurado.



VISITA DE JUAN CARLOS I



Por otro lado, sobre la visita del rey emérito a Galicia durante este fin de semana, ha señalado que ha sido un "espectáculo bochornoso y humillante".



"El paseo que se ha dado es insultante para todos los demócratas y las personas de bien de este país", ha insistido De Miguel, quien ha lamentado además que haya bromeado "sobre las explicaciones que debe de dar por sus delitos, porque este señor no es inocente, es culpable, pero, sin embargo, es inviolable por su condición de rey".



Por ello, De Miguel ha instado al PSOE a que revise "el apoyo y el blanqueamiento" que está haciendo a Juan Carlos I "porque no tiene sentido que haya vetado una Comisión de Investigación sobre los negocios fraudulentos e ilícito de este individuo".



La líder de la formación ha añadido que desde Podemos se apuesta por un país democrático y moderno, "y por desgracia la monarquía lo único que nos ha traído hasta ahora es injusticia y corrupción".



CITA ELECTORAL DE 2023

Por último, Irene de Miguel, a preguntas de los periodistas sobre la cita electoral de 2023, ha asegurado que el objetivo de la formación de cara a las elecciones autonómicas y municipales es "ampliar el espacio político" que se construyó en 2019, que dio lugar al actual grupo parlamentario de Unidas por Extremadura, en el que se integran Podemos, IU, Equo y Extremeños.



Un espacio al que espera que se incorporen "más organizaciones, colectivos y personas con diferentes sensibilidades cuyo sentir sea construir un modelo progresista, de respeto a los derechos humanos, que plantee propuestas para Extremadura desde Extremadura", ha sentenciado.