Cs pide a Junta incidir en paliar el paro en mujeres, jóvenes y parados de larga duración

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Encarna Martín, ha hecho hincapié en que la Junta de Extremadura debe incidir en paliar el desempleo en mujeres, jóvenes y parados de larga duración, los sectores más afectados.

Así pues, ha señalado que, aunque la formación naranja se "alegra" porque 381 extremeños hayan encontrado empleo pero les preocupan especialmente esas 3.372 personas menos afiliadas a la Seguridad Social porque se traduce en "menos riqueza para Extremadura y para el sostenimiento de los servicios públicos".

"En esta región contamos con un gran problema que el 50% de paro juvenil y femenino a lo que se une que el Gobierno socialista no pone en valor la experiencia de los mayores de 50 años que se convierten en parados de larga duración", ha lamentado.

A su vez, la diputada de la formación naranja ha valorado que lleguen a la región proyectos como el de Elysium City a los que "desde Ciudadanos abrimos los brazos porque aplaudimos todo lo que sea generar empleo y tejido empresarial" aunque, ha criticado, "dudamos mucho que se pueda llevar a cabo porque necesitan infraestructuras y es de lo que carecemos".

"No tenemos tren en condiciones y autovías que se necesitan no se van a llevar a cabo como ya ha anunciado el gobierno central con la no conversión en autovía de la N-430", ha indicado.

Una autovía por la que sí lucha la formación naranja tanto desde las instituciones como ha recalcado Martín al explicar que Ciudadanos ha querido presentar una moción en la Diputación de Badajoz que ha sido rechazada por el PSOE, como recogiendo firmas en localidades como Villanueva de la Serena este pasado fin de semana.

"Creemos que es intolerable que se siga aislando a Extremadura como si fuera una isla. Necesitamos esas infraestructuras para crecer y para poder dar la bienvenida a futuras empresas", ha defendido.

Por otra parte, la diputada de la formación liberal ha agradecido a la Policía Nacional de Almendralejo el reconocimiento al teniente alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Arias, de Ciudadanos por la labor desarrollada durante la pandemia en su localidad, según informa la formación naranja en una nota de prensa.

FONDOS DE COHESIÓN

Por otro lado, y preguntada por los fondos de cohesión que llegarán a Extremadura y la próxima comparecencia de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, en la Asamblea de Extremadura para darlos a conocer, Martín ha señalado que "nos alegramos que venga al Parlamento a dar explicaciones porque es lo que debe hacer".

Asimismo, ha lamentado que, aunque pueda parecer una cantidad "que puede sonar excesiva, 2700 millones de euros, nos parece poco" porque, ha argumentado, "seguimos siendo objetivo número 1 en cuanto a nivel de pobreza y somos la comunidad que más derecho tenemos de pedir porque, sin pecar de regionalistas, somos los que menos tenemos y queremos tener las mismas posibilidades que el resto de comunidades".

"Creemos que es una cantidad insuficiente y esperamos que el gobierno de Extremadura, del mismo signo político que el nacional, pueda seguir negociando esas cantidades para que en un futuro se puedan incrementar", ha concluido.