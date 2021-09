Parámetros que permiten pasar a nivel "más relajado" indican que Extremadura "va mejor"

Ep.

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha destacado que todos los parámetros que han permitido que la región pase a un nivel "más relajado" de alerta por la pandemia de la Covid-19 indican que "las cosas van un poco mejor", pese a lo cual ha insistido en hacer "siempre ese llamamiento a la prudencia".

"Tenemos que mantenerlo porque todavía estamos luchando contra una pandemia, la incidencia es cada vez menor, pero no es cero", ha señalado, junto con que sigue habiendo casos cada día "y parece que no, porque claro lo que hemos vivido es tan duro y las cifras que hemos vivido hace unos meses son tan duras que parecieran que las de ahora son como menos importante".

A continuación, ha lamentado que han seguido falleciendo gente, ciudadanos extremeños y vecinos en los últimos días, "en menor cifra es cierto", ha matizado a preguntas de los periodistas por su valoración después de que el Ejecutivo autonómico haya solicitado autorización al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para rebajar el nivel de alerta actual por la pandemia de Covid-19, que se encuentra en el dos, al uno.

Al respecto, Isabel Gil Rosiña ha reconocido que no se atreve a hacer "ninguna estimación que no lo verbalice directamente" el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, y ha explicado que no ha querido hacerlas a lo largo de todo este tiempo de pandemia "por la sencilla razón de que los que saben realmente lo que va a ocurrir cada día son ellos, las autoridades sanitarias de nuestra región".

Unas autoridades sanitarias en relación a las cuales ha puesto en valor el trabajo "ingente a lo largo de tantísimos meses" que han llevado a cabo. Y es que, como ha comentado, detrás del vicepresidente segundo y la directora de salud Pública "hay todo un equipo de personas que tienen el seguimiento diario, lo tienen medido al milímetro, área de salud por área de salud, municipio por municipio".

Por todo ello, Gil Rosiña ha invitado a seguir con el calendario de vacunación y con las indicaciones que trasladan los expertos, y ha recordado que este pasado miércoles Vergeles remarcó que ya se está empezando a poner la tercera dosis de recuerdo de la vacuna a en torno a 12.000 extremeños entre mayores y los más vulnerables "que necesitan ese refuerzo" de la vacuna.

Finalmente, ha insistido en la importancia de seguir, "siempre aunque las cosas vayan un poquito mejor", haciendo "ese llamamiento siempre a la prudencia y a la responsabilidad de todos".

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en la presentación de 'Los Palomos' 2021 en las Casas Consistoriales en Badajoz.