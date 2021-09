España "hará todo lo posible" para seguir sacando colaboradores de Afganistán

Ep.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha incidido en que "desde el realismo" el Gobierno de España continuará haciendo "todo lo posible" en el "ámbito internacional" para seguir intentando sacar de Afganistán a colaboradores, aunque reconoce que la situación en dicho país es "muy complicada" y que, por tanto, este objetivo "es complicado, es difícil".



"El panorama (en Afganistán) es complejo, el panorama es muy difícil, y desde luego España va a seguir en el ámbito internacional haciendo todo lo posible para que puedan realizarse las operaciones necesarias para ayudar a los que se han quedado atrás, siendo muy conscientes, y en eso quiero ser muy realista, que es complicado, que es difícil, que vamos a hacer todo lo posible, pero que hay unas complicaciones y hay unas dificultades evidentes", ha declarado.



Así, a preguntas de los medios durante una visita realizada este viernes a la Brigada Extremadura XI, en la Base General Menacho en Bótoca (Badajoz), sobre si se sigue trabajando de alguna manera para sacar de Afganistán a aquellos colaboradores que no han podido salir del país aún, Robles ha dicho que "la situación es muy complicada en Afganistán".



Con ello, tras indicar que ayer ella misma planteó ese escenario en la UE, ha añadido que "desde luego España desde el realismo y desde la dificultad va a intentar hacer todo lo posible para que los colaboradores, que se quedaron muchos a cinco metros de la puerta en una situación dramática y muy difícil, puedan venir a España".



"Nosotros lo dijimos, vamos a ayudar a todo el mundo que podamos hasta el último momento. Piensen que hasta 10 minutos antes del atentado nuestros militares estaban ayudando a salvar gente, con un riesgo evidente para sus vidas", ha sentenciado la ministra, quien ha reconocido que esto le gustaría que algunas fuerzas políticas lo reconocieron y "pusieran en valor ese gran esfuerzo de las Fuerzas Armadas".



"Y lo que hace las Fuerzas Armadas es lo que hace España en su conjunto, porque las Fuerzas Armadas son la mejor representación de España, eso debería entenderlo todo el mundo", ha recalcado.



También, preguntada sobre si se ha cuantificado el número de personas colaboradoras de España que no han podido salir aún de Afganistán, la ministra de Defensa ha indicado que "no se puede cuantificar" porque "las personas que trabajaron tanto con el Ministerio de Defensa como con el Ministerio de Exteriores vienen con familia y por tanto es muy difícil poder cuantificar".



"Han venido familias con 11 personas de la familia, porque una de las cosas de las que nos sentimos también y yo creo que las Fuerzas Armadas particularmente orgullosos es que hemos traído a muchísimos niños... Han venido muchísimas familias con muchísimos niños. Por lo tanto, cuantificar...", ha señalado.



Así, tras apuntar que "con una sola de las personas que se hayan quedado para todos nosotros es un dolor", ha reiterado que ella tiene "un profundo dolor de ver que mucha gente se quedó a la puerta en los mismos momentos que estallaban las bombas". "Solamente con eso es un profundo dolor", ha espetado la ministra, quien ha recalcado que por ello existe "esa obligación con ellos" y "desde el realismo intentaremos hacer todo lo posible sabiendo y siendo conscientes de que es muy difícil", ha concluido.