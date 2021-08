Círculos Empresariales urgen un plan fiscal especial para Extremadura basado en la energía

Los Círculos Empresariales de Cáceres, Plasencia y Montehermoso han reivindicado un plan fiscal especial para Extremadura basado en la energía, ya que es la región que más kilovatios de energía solar está produciendo, una producción que se espera aumentar en los próximos meses con la puesta en marcha de nuevas plantas de energía solar y eólica.

En concreto, este plan fiscal sería, según estas organizaciones empresariales, la "única solución" para que se asienten en la región nuevas y grandes empresas que generen empleo.

Y es que, Extremadura es la región que aporta la materia prima, en este caso el terreno, el sol o el viento, pero no lo ve reflejado en un aumento exponencial del número de empleos generados en el ámbito industrial de las energías.

De esta manera, son 3 ó 4 puestos de trabajo los que se crean para plantas que generan unos ingresos importantes a las empresas eléctricas. "Por si esto fuera poco, ahora nuestros pantanos se quedan sin agua para producir una energía que nosotros no necesitamos", ha criticado el presidente de Círculo Empresarial Placentino, Eugenio Hernández.

"Podríamos quejarnos de que 'España nos roba', pero ni para eso seríamos innovadores", ha incidido el responsable, quien ha ironizado con la idea de que Extremadura se declare "República Independiente de Energía para ver si así nos construyen ya el aeropuerto internacional pero sobre todo, para ver si dejamos de ser la comunidad a la que siempre aprietan sin obtener compensación alguna".

Con este panorama que los Círculos Empresariales califican de "desastre total", critican también la "pasividad" de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) ante la subida "desorbitada" de precios con "el kilovatio en máximos históricos , el gasoil por las nubes y el butano subiendo". Algo que afecta a la ciudadanía, pero también a las empresas, según recuerdan los empresarios.

A su vez, a través de una nota de prensa, recuerdan que Extremadura es una exportadora de energía tanto renovable como no renovable y los extremeños no encuentran beneficios por ser generadores de electricidad, pagamos el mismo precio de la luz que en Madrid o el País Vasco, cuyas rentas per cápita son mucho mayores.

Son regiones que además cuentan con tasas especiales para empresas de fuera de su región, como es el caso del transporte. Muchas de las empresas extremeñas deben pagar esas tasas cuando trabajan en la zona.

Por ello, los presidentes de los Círculos están convencidos de que, con la creación de este plan fiscal específico para Extremadura, una región que en la actualidad no cuenta con grandes empresas, se pueden crear los incentivos necesarios para la instalación de industrias asociadas.

"Se crearán más empleos a través de estas grandes empresas que se instalarían en la región generando riqueza", ha concluido Hernández.