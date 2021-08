Exigir certificado Covid sin estar toda población vacunada es "matar moscas a cañonazos"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que exigir el certificado Covid sin estar toda la población vacunada en "matar moscas a cañonazos".



De esta forma, ha reiterado que "no debería ser exigible" hasta que el conjunto de la ciudadanía pudiera tener acceso al mismo a través de la vacunación, a lo que ha añadido que prohibir el acceso a un determinado lugar porque no se ha tenido opción de vacunarse "no pasa por ningún tribunal" y, a su juicio, es "matar moscas a cañonazos".



"Es matar moscas a cañonazos, pero sobre todo haciéndolo sobre las espaladas de los derechos fundamentales, cosa diferente es cuando todo el mundo haya tenido la posibilidad de vacunarse", ha añadido.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras visitar el nuevo PEC-TAC instalado en el Hospital Universitario de Badajoz.



Así, el presidente autonómico ha planteado que quien tiene mayor movilidad es la gente joven, por lo que si se les exige el certificado Covid para entrar en determinados lugares éstos no lo podrán aportar porque sencillamente, ha dicho, no lo tiene, siendo quienes "más lo van a necesitar".



Por ello, Fernández Vara ha recalcado que bien se haría en "no inventar", toda vez que ahora es "más necesario que nunca" tomar decisiones "con rigor" y ha aseverado que "nadie nos obligue a tener que estar tomando todos los días alguna decisión".



Las decisiones "más sabias", ha apostillado, son aquellas que esperan a ver "si sirven para algo", momento en el que ha recordado que la pasada semana la Junta solicitó la adopción de medidas de restricción acordes al nivel 2 de alerta sanitaria y ahora hay que esperar a que las mismas puedan ser evaluadas y ver si funcionan. "El gobernante, como buen padre de familia, tiene que intentar calmar la ansiedad", ha añadido.



También, y preguntado por el hecho de que los tribunales de justicia deben ratificar las medidas de los Ejecutivos regionales para que éstas se pongan en marcha, el presidente autonómico ha indicado que, en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), ha actuado "correctamente".



Así, ha dicho que la Junta ha propuesto una serie de decisiones porque para sus miembros "pesa mucho más lo sanitario", llegando a plantear, en ocasiones, medidas para atajar la situación preventivamente, ante lo que la sala del TSJEx ha establecido que "con los derechos fundamentales no puede haber medicina preventiva".



"Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es así, los derechos fundamentales no tienen atajo. Tiene que haber razones de suficiente peso y entendió que en aquel momento que esas razones de peso no se daban, de la misma manera que nos ha ratificado las medidas que entraron en vigor el domingo por la noche y en el auto nos dice bien alto y bien claro que eso no es para siempre", ha apuntado.



TERCERA DOSIS



Respecto a la posibilidad de tener que inocular una tercera dosis, Fernández Vara ha precisado que será una decisión a adoptar por la Unión Europea, primero porque la EMA así lo establezca y segundo porque la autoridad sanitaria en España así lo decida.



Así, y según su opinión de médico, ha dicho, todo parece indicar que "va a ser necesaria el año que viene una dosis de recuerdo", de hecho, ha recalcado, "están compradas".



"De lo que nos tenemos que preocupar y ocupar es que cuando vuelvan los niños en septiembre al cole tengamos a la población mayor de 12 años vacunada", ha aseverado.



También ha apuntado Vara que tiene una "cierta convicción" de que cuando se vuelva "a la normalidad" del inicio del curso escolar las cosas "se normalizarán mucho más", toda vez que la Covid es "pura y dura movilidad".



SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS



El presidente autonómico, también se ha referido a la situación actual de las residencias de mayores en la región en relación con la Covid y ha confiado en que tiene "cierta esperanza" en que la afectación en esta ola pueda ser mínima.



En este sentido, ha reconocido que el "virus sigue por ahí danzando" y hay que hacer todo lo posible para que no haga daño a los más vulnerables, aunque ahora sean más fuertes por contar con la vacunación.



También y preguntado por el Centro de Salud Los Pinos de Badajoz, Fernández Vara ha recalcado que habrá "fondos suficientes" para abordar ese proyecto, que serán incluidos en los próximos presupuestos de la región.