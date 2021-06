Gil Rosiña: "No hay nada más urgente" en España que "erradicar" la violencia de género

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha sostenido este pasado jueves que "cuando una mujer es víctima de violencia de género, toda la gente que está a su alrededor también la sufre", por lo que ha reiterado que "no hay nada más urgente en España que erradicar la violencia de género".



En concreto, Gil Rosiña ha realizado estas declaraciones en la presentación en Montijo (Badajoz) de los cortos realizados por los alumnos y alumnas de los centros educativos IES Extremadura e IES Vegas Bajas, una actividad enmarcada en el proyecto educativo 'IES de cine contra la violencia de género', impulsado desde el Consistorio montijano y coordinado por el Colectivo Cala.



En este marco, ha destacado que este tipo de "proyectos comunitarios" dan sentido a la acción que se lleva a cabo desde las administraciones públicas en la lucha contra la violencia de género.



Asimismo, Gil Rosiña ha recordado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido "el único acuerdo escrito de manera conjunta por todas las fuerzas políticas de este país", que tiene como objetivo ser "un verdadero instrumento de transformación social".



En esta línea, ha subrayado la importancia de las acciones de prevención frente a las que se realizan en materia de intervención porque "donde más esfuerzo tenemos que poner es en todo lo que tiene que ver para que la violencia no tenga lugar", según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



También ha felicitado a los alumnos y alumnas que han participado en este proyecto y ha valorado la "colaboración imprescindible e implicación de los docentes en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género en muchos de los centros escolares de Extremadura".



"Tenéis una misión como agentes para la igualdad para que las siguientes generaciones no sufran la violencia de género", ha trasladado a las alumnas y alumnos participantes en este proyecto educativo.



VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



Además, Gil Rosiña ha recordado que en lo que se lleva de 2021 han sido asesinadas 20 mujeres por violencia machista. "En el último mes han asesinado cada tres días a una mujer y la mayoría de ellas no estaba dentro del sistema de protección", ha lamentado.



Así, ha señalado que en Extremadura hay en estos momentos 1.660 mujeres dentro del sistema de protección para poder "velar por su seguridad", y ha advertido que la violencia de género "está aquí, a nuestro alrededor, y en mujeres muy jóvenes porque esta violencia no entiende de edad, formación, estatus o independencia económica".



Por último, la consejera de Igualdad y portavoz ha resaltado que "tenemos una gran esperanza puesta en las nuevas generaciones" para "transformar la sociedad y eliminar la violencia de género".



Cabe recordar que a este acto también ha asistido la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estela Contreras.