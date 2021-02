Comité de Regiones marca movilidad sostenible como clave éxito para Pacto Verde Europeo

Ep

La Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones se ha reunido por primera vez este año en un encuentro en el que ha discutido cómo los aeropuertos regionales europeos y una estrategia de movilidad sostenible en el sector del transporte puede ayudar a lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo y mejorar la conectividad entre las ciudades europeas. También han discutido sobre las experiencias y lecciones aprendidas en la crisis del coronavirus.

Según informa el Comité, las regiones europeas se han visto muy afectadas por la pandemia, especialmente en las zonas transfronterizas y la cooperación transfronteriza se ha visto tensionada.

Asimismo, el incremento de las restricciones a la movilidad se ha cobrado un gran precio en el transporte europeo, un sector que ya está cambiando y adaptándose debido a los objetivos climáticos de la UE.

"Hoy discutimos los primeros pasos a seguir si queremos que nuestros sistemas de transporte y movilidad contribuyan a la éxito del Pacto Verde Europeo. Estos incluyen cuestiones difíciles, como el cambio en carretera y en el aire hacia un transporte más sostenible. Debemos asegurarnos de que estas transformaciones y las decisiones difíciles que conllevan no dañan a los más vulnerables", ha asegurado Isabelle Boudineau, vicepresidenta de la Región Nouvelle-Aquitaine y presidenta de la COTER.

En este sentido, ha avisado de que no se puede manifestar un día firme apoyo al Pacto Verde Europeo y al día siguiente "vacilar" canto llega el momento de tomar decisiones difíciles pero cruciales.

Los puntos discutidos en el encuentro de este viernes se incorporarán a los esfuerzos del Comité Europeo de las Regiones de implementar los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Concretamente, se ha reflexionado sobre la movilidad sostenible y el transporte aéreo en relación a alcanzar el objetivo de reducir un 90 por ciento su impacto negativo en el clima para 2050.

La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, ha reconocido el papel de los trabajadores esenciales y ha considerado que este reconocimiento tiene que traducirse en una mejora de las condiciones laborales.

Balas ha echado de menos una mayor presencia del principio de solidaridad en la gestión de la pandemia y en la estrategia de vacunación y ha insistido en que este principio tiene que ser llevado a todos los rincones del planeta.

El director general de Acción Exterior del Gobierno de Castilla y León, Carlos Aguilar Vázquez, ha apostado por incentivar la renovación de los vehículos privados antiguos, como medida para reducir el volumen de emisiones provocadas por los automóviles.

Aguilar se ha mostrado escéptico ante la propuesta de impulsar los vehículos eléctricos frente a los que utilizan combustibles fósiles y se ha mostrado partidario de ayudar a dicha industria en el proceso de modernización tecnológica.

Así, los miembros de la Comisión han intercambiado puntos de vista sobre dos dictámenes que está previsto se adopten durante la reunión del Comité Europeo de las Regiones de junio y julio.

Por un lado, una estrategia de movilidad sostenible e inteligente y por el otro los retos y oportunidades de los aeropuertos regionales europeos.

También han tratado sobre los progresos en la implementación del Pacto Verde a nivel local y regional así como la implicación de la Comisión en el grupo de trabajo 'Green Deal Going Local' del Comité Europeo de las Regiones, que tiene como objetivo poner en el centro del Pacto Verde Europeo a las regiones y ciudades, con el fin de que la estrategia de crecimiento y los planes de recuperación de la Covid-19 se traducen en financiación directa para ellas.

Además, se ha destacado el papel crucial de los entes locales y regionales en la respuesta a la crisis del Covid-19 de la mano de Joke Schauvliege. Así, consideran que la experiencia de los diferentes niveles gubernamentales jugará un papel crucial en la visión a largo plazo de la cooperación transfronteriza.

Finalmente, se ha lanzado una consulta pública para mejora en el marzo de la Alianza Europea Transfronteriza con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos de la UE en las regiones transfronterizas.

Por su parte, Aguilar Vázquez ha pedido que los fondos europeos para la recuperación tengan flexibilidad de ejecución para facilitar que lleguen ahí donde tienen que llegar.

"Hay que hacer mucho gasto sanitario y ayudar mucho a las empresas", ha afirmado, al tiempo que ha destacado el papel que han tenido los gobiernos regionales al frente de la lucha contra la pandemia.

Mientras, Juan Espadas, presidente de la comisión NAT y del grupo de trabajo the Green Deal goes Local ha agradecido a la comisión COTER y a su presidenta, Isabelle Boudineau, su contribución al grupo de trabajo 'Green Deal goes Local' y ha asegurado que el transporte y la movilidad son sectores clave a la hora de avanzar hacia la transición ecológica y el desarrollo de la economía verde.