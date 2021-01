200.000 euros más para el Universitario de Cáceres y 300.000 para ayuda a domicilio

Ep

En su enmienda, la formación naranja solicitaba un incremento de 2,5 millones para "dotar de fondos suficientes la partida presupuestaria para licitar el proyecto de la 2ª fase del Hospital Universitario de Cáceres, con créditos ampliables a sucesivos ejercicios para la realización de la obra civil y la dotación material del mismo".



Esta partida ha sido rebajada a los citados 200.000 euros tras la transaccional de los socialistas aceptada por Cs, formación que ha acordado con el grupo que tiene la mayoría del parlamento regional otras tres propuestas, una de ellas sobre la ayuda a domicilio en la que coinciden con PP y Unidas por Extremadura, coalición que ha visto también apoyada una propuesta suya que contiene un incremento de las partidas para reforzar las sustituciones en Atención Primaria.



De esta forma, los partidos de la oposiciones se aseguran la aprobación de algunas de sus propuestas, aunque rebajadas en cuanto a su dotación presupuestaria, a la espera de la votación del conjunto de las que han llegado vivas al debate de enmiendas parciales al proyecto de presupuestos que ha comenzado este jueves en la Asamblea y que se desarrollará hasta este viernes.



De las más de 1.100 enmiendas que se debatirán estos dos días, 238 pertenecen a la Sección 11, que corresponde con la Vicepresidencia Segunda y Sanidad y Servicios Sociales. El debate de las mismas ha estado marcado por la situación actual de la pandemia en la comunidad autónoma, con profundos reproches de los partidos de la oposición a la gestión de la misma por parte del Ejecutivo regional, así como por la falta de consenso en las medidas a adoptar.



CINCO TRANSACCIONALES ACEPTADAS



De esta forma, y a falta de la votación definitiva prevista para el miércoles, Ciudadanos se asegura un incremento de las partidas para la licitación de la segunda fase del nuevo hospital cacereño, que contaba en el borrador de los presupuestos con una dotación inicial de un millón de euros.



Por otro lado, ha conseguido un aumento de 120.000 euros en la partida destinada a la reforma del centro de salud de la zona centro de Badajoz, y de 100.000 euros en el Plaza de Argel de Cáceres. Además, se incrementarán en 300.000 euros los fondos para ayuda a domicilio tras aceptarse una transaccional a sendas enmiendas parciales de los tres grupos de la oposición.



La quinta y última transaccional de los socialistas que ha sido acordada corresponde a una enmienda de Unidas por Extremadura en la que inicialmente reclamaba 24 millones para reforzar las sustituciones de personal en Atención Primaria, pero que finalmente ha visto reducido este aumento a un millón de euros.



EL PP RECLAMA MÁS CONSENSO



Durante el debate de las enmiendas de la sección, la diputada del Grupo Popular Elena Nevado ha subrayado que se produce en un escenario distinto al del presupuesto anterior debido a la pandemia, al tiempo que ha subrayado que no se trata de una cuentas "ni más sociales ni comprometidos, sino más socialistas", por lo que necesitan ser enmendados para "salvar vidas y no salvar votos".



Los 'populares' han defendido más de medio centenar de enmiendas en materia sanitaria, con las que pretendían dar respuesta a las "fracasadas políticas" de la Junta, como considera que reflejan los datos de la pandemia en la región. "Nos tienen muertos de miedo y de frío mientras ustedes están al abrigo del partido", ha afirmado Nevado.



Una comunidad que se enfrenta a una "crisis sanitaria y económica sin precedentes fruto de sus erráticas políticas", ha reprochado al Ejecutivo autonómico, al que además ha echado en cara que, ante esta situación, no haya realizado "ni una llamada para hablar" con el principal partido de la oposición para acordar ni el presupuesto ni las enmiendas, a pesar de que este presupuesto "merecían más que nunca ser consensuado".



En este sentido, ha puesto de manifiesto que los tres grupos de la oposición se hayan puesto de acuerdo para apoyar una gran cantidad de enmiendas, muchas de las cuales caerán en saco roto puesto que necesitan el necesario voto favorable de los socialistas, dada la mayoría absoluta de la que disfrutan en la Cámara autonómica.



Enmiendas con las que pretendían paliar la "improvisación" a la que se ven abocados los sanitarios extremeños que van "por detrás del virus", o para pedir un Fondo Covid al Gobierno, así como para poner en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera del Cadex y las de valoración de la Ley de Dependencia, ante la situación "insoportable" en la que se encuentran.



CORREGIR "NECESIDADES REALES"



Por su parte, Ciudadanos ha defendido 48 enmiendas a esta sección con el objetivo de cubrir algunas "lagunas", entre ellas un punto de atención familiar en Villanueva de la Serena, o apoyo para alquileres a familias migrantes, entre otras, según ha defendido la diputada María Encarnación Martín Andrada en el plano de los servicios sociales.



En el bloque de Sanidad, el diputado José María Casares ha apuntado que sus enmiendas se refieren a "necesidades reales" que buscan una mejora de las infraestructura de atención primaria que necesitan una actuación "más urgente", entre ellas las del hospital cacereño y los centros de salud que finalmente verán mejoradas sus partidas.



SANIDAD "DEBILITADA"



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, en defensa de sus enmiendas a esta sección, ha subrayado que pretenden mejorar un servicio sanitario que ya venía "debilitado" por falta de financiación antes de la pandemia.



En concreto, ha destacado dos enmiendas en las que reclama un incremento en la inversión de 24 millones en Atención Primaria, que es la que finalmente se aprobará aunque con una reducción de su cuantía a un millón, y otra con la que pide 10 millones más para la especializada.



Asimismo, ha defendido otras enmiendas que reclaman más fondos para servicios sociales, incluida una nueva residencia de mayores en Tierra de Barros, y un complemento a las pensiones contributivas dotada con 2 millones de euros.



Por su parte, la diputada socialista Catalina Paredes Menea ha agradecido a Unidas por Extremadura y a Ciudadanos su "disposición a colaborar y a negociar" las cuentas, sobre las que ha señalado que "lo importante es llegar a acuerdos para mejorarlas", y en este punto ha recordado que ambos grupos dejaron "solo" al PP en su enmienda a la totalidad de los PGEx "presentada antes de leer el proyecto de ley", y que ahora llega a este debate con una serie de enmiendas registradas "al peso".