Vergeles considera que "no es aconsejable" ir a un nuevo confinamiento domiciliario

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha considerado este lunes que en la situación actual "no es aconsejable ir a un nuevo confinamiento" domiciliario como ocurrió en marzo, sino que ha abogado por "intentar por todos los medios disminuir la movilidad".



Para ello es necesario "concienciarse todos de que tenemos que poner de nuestra parte", ha considerado Vergeles en una entrevista este lunes en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, en la que ha considerado que un nuevo confinamiento sería "muchísimo más deletéreo para el desarrollo social y económico de este país".



En cualquier caso, Vergeles ha recordado que el establecimiento de un confinamiento domiciliario generalizado no depende de las comunidades autónomas sino del Gobierno central, tras lo que ha apuntado que la incidencia de la Covid-19 está aumentando en todas las regiones, por lo que ha avanzado que en el próximo pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad tendrán que "adoptar medidas" en función de la evolución de la pandemia.



El titular extremeño de Sanidad ha considerado que en Extremadura se están "adoptando medidas muy duras" desde que comenzó a subir la incidencia de coronavirus en la región, que comenzaron con la suspensión del Plan de Navidad, y ha continuado con el adelanto del toque de queda a las 22,00 horas, o el cierre de comercio y hostelería en 26 localidades de la región.



Respecto a este cierre, Vergeles ha señalado que no entiende que las causas principales del incremento de contagios estén en los comercios, y "probablemente ni siquiera estén en los locales de hostelería", pero ha resaltado la necesidad de, en la situación actual, "tomar medidas que reduzcan la movilidad", de ahí el cierre de estos establecimientos.



Así, y respecto a las protestas de hosteleros y comerciantes por el cierre de sus locales, el titular extremeño de Sanidad ha señalado que entiende sus críticas, ya que "a nadie le gusta ser con quien se paguen los platos rotos de una pandemia de la que nadie tiene la culpe", pero ha apuntado que "en cuanto las cifras de incidencia nos los indiquen", se iniciará "una desescalada de la que tiene que beneficiarse en primer lugar el pequeño comercio".



"NO TENEMOS OTRA HERRAMIENTA"



En ese sentido, ha recordado que estas medidas de cierre de bares y tiendas se han tomado por siete días revisables, y "al mismo tiempo estamos poniendo en marcha un decreto de ayudas directas a ese pequeño comercio y a esa hostelería", dotado con 40 millones de euros y que "van a venir a aliviar en parte la difícil situación que tenemos".



También ha valorado Vergeles la "buena noticia" que supone la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de mayo, y que "tiene que venir a ayudar a ese tejido productivo", al que según ha reafirmado, "en cuanto podamos, le vamos a beneficiar".



Ante esta situación, el titular de Sanidad ha reiterado que "en este momento no tenemos otras herramientas para disminuir la movilidad", que según ha señalado, "es lo que está detrás de los contagios y del incremento de las incidencias acumuladas".



Finalmente, Vergeles ha defendido que a lo largo de la pandemia han adoptado "medidas muy proporcionadas" para intentar afectar lo mínimo a diversos sectores, pero ha considerado que "en este momento toca arrimar el hombro" porque "no tenemos otra herramienta", ha concluido.