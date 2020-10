Rivera: Sánchez debe responder si va a destituir a Iglesias si es imputado en caso 'Dina'

Ep.

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sostenido que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien debe responder si va a destituir al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, si acaba imputado en el marco de la pieza 'Dina'.



"No olvidemos que Pablo Iglesias no es vicepresidente porque se haya autonombrado vicepresidente, es vicepresidente porque Pedro Sánchez le han nombrado vicepresidente, y todos los ministros de Podemos y Garzón sigue ahí a pesar de lo que dijo del Rey porque Pedro Sánchez quiere que siga ahí Garzón", ha señalado Rivera, para quien "está bien pedirle explicaciones a Pablo Iglesias", pero "el que destituye o cesa a un ministro es el presidente".



De este modo, ha insistido, es a Sánchez a quien hay que pedirle explicaciones "de qué va a pasar en este caso" al ser quien nombra al Consejo de Ministros y quien tiene "la batuta" cuando, como ha agregado, Pablo Iglesias "va a defenderse" según ha supuesto y "va a intentar quedarse ahí como sea"



"La pregunta es: ¿Pedro Sánchez vas a destituir a Pablo Iglesias si acaba imputado?", ha recalcado Rivera, que ha recordado que el jefe del Ejecutivo Central montó una moción de censura con Bildu, Esquerra Republicana "y todo el que pasaba por allí porque hubo una sentencia condenatoria al PP".



"¿Si te imputan y son investigados tus compañeros de Gobierno vas a echarles del Gobierno? ¿Vas a mantener a Pablo Iglesias? La pregunta, la pelota, está en el tejado de Pedro Sánchez y espero que se la hagan o que la conteste próximamente porque me interesa, además, saber si en este Gobierno que estamos va a durar mucho o va a durar poco", ha reconocido.



De esta manera, se ha referido al ser preguntado por su valoración ante la petición del juez al Tribunal Supremo para que investigue a Iglesias por delitos como presunta denuncia falsa en este caso y sobre la respuesta de éste al respecto al considerar "inconcebible" su posible imputación, durante el transcurso de la ponencia 'Un ciudadano libre' que ha ofrecido este jueves, día 8, en el marco de Los Desayunos de El Periódico Extremadura, en Badajoz.



IGLESIAS Y UNA TRADICIÓN REACCIONARIA



Para el expresidente de Ciudadanos, con la tradición política de la que viene Pablo Iglesias sus declaraciones "cuadran mucho" y, si se le pregunta al presidente venezolano Nicolás Maduro que pensaría si le imputa un juez en Venezuela, lo consideraría "inconcebible".



Y es que, en su opinión, se trata de "una tradición política absolutamente reaccionaria frente a la separación de poderes o a la democracia liberal, esa tradición de la que viene Podemos, de la que ha intentado esconder pero que es así", para agregar que "vienen de la revolución bolivariana y unos del comunismo y otros del chavismo" y que en su programa electoral Podemos decía que había que poner a jueces en función de la mayoría política o controlar los medios de comunicación.



Asimismo, ha apuntillado que las citadas declaraciones de Pablo Iglesias "responden a una política que en realidad no es nueva", así como que, en todo caso, será un juez y el Tribunal Supremo quien diga finalmente si hay imputación.



En este punto, se ha referido a la condición de Iglesias de aforado, ya que es miembro del Gobierno y también del Congreso, y ha planteado que "ese famoso aforamiento", que "algunos" entre los que se ha contado quieren "suprimir", "serviría por ejemplo para que aquí no tuviera que haber ningún tipo de freno, ni de suplicatorio ni otras medidas" que ha considerado "obsoletas también en el modelo judicial actual".