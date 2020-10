PSOE rechaza la propuesta del PP de crear un portal de información integral sobre Covid-19

Ep.



Los votos de la mayoría absoluta del PSOE en la Asamblea de Extremadura han tumbado una iniciativa del PP, en la que reclamaba la creación de un Portal Único de Información Integral sobre la Covid-19, y que ha contado con el apoyo de Ciudadanos y Unidas por Extremadura.



Este es el resultado de la votación del debate de esta propuesta de impulso formulada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta de Extremadura a crear un Portal Único de Información Integral sobre la Covid-19, que aporte información y transparencia, y que ha contado con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, y con el rechazo del PSOE.



En la defensa de su propuesta, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha reafirmado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para gestionar eficazmente las emergencias de salud pública se requiere transparencia, mientras que la Ley General de Salud Pública también recoge el principio de transparencia, así como de ofrecer "una información clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos".



En ese sentido, Hernández Carrón ha defendido que en la situación actual de pandemia de coronavirus, se requiere que cualquier extremeño pueda tener acceso a los datos, tanto de incidencia en la comunidad, en el área de salud, en la zona o en el municipio, así como sobre los rastreadores o sobre las pruebas realizadas.



Sin embargo, ha lamentado que Extremadura "es la comunidad autónoma que menos datos publica diariamente sobre la situación epidemiológica", lo que a juicio de Hernández Carrón "supone conculcar el derecho a la transparencia", y por tanto, no cumplir con la Ley General de Salud Pública en España.



Así, Hernández Carrón ha aseverado que el portal de la Junta de Extremadura remite directamente en esta materia a la página del Ministerio de Sanidad, algo que, según ha dicho, "no es lógico para una comunidad que tiene asumidas las competencias en materia de salud pública", a lo que se une que el ministerio solo ofrece datos por regiones, por no por localidades, áreas o zonas de salud.



Según ha señalado, "un extremeño entra en estos momentos en la página web de la Junta y para localizar alguna información sobre la pandemia no tiene facilidad", sino que únicamente se ofrece información sobre las PCR positivas, lo que a su juicio supone "ocultar información".



Lo mismo ocurre, según ha señalado Hernández Carrón, sobre la situación del coronavirus en los centros educativos, sobre la que la Junta remite una "hoja informativa" que es "bastante insuficiente" a alcaldes y medios de comunicación, pero que además no está publicada para que tengan acceso los ciudadanos.



Ante esta situación, y "con el ánimo de mejorar", el Grupo Popular pide a través de esta iniciativa que se pueda contar con un portal único en Extremadura con toda la información sobre la Covid-19 en base a lo que dice la Ley de Salud Pública, que "recoja con transparencia los datos de información epidemiológica, que se están compartiendo en toda España pero en Extremadura no", ha concluido.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de fijación de posición ha tomado la palabra el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, quien ha destacado que este "no es un asunto menor", ya que la falta de datos sobre la pandemia "inspira a la extrema derecha y a los negacionistas", por lo que ha abogado por "no darle más argumentos a los conspiranoicos".



"Es cierto que no hay un acceso fácil, comprensible y con todos los parámetros en Extremadura", ha destacado Macías, quien ha considerado "imprescindible" conocer todos los datos para conocer la evolución de la Covid-19 en la región, y en ese sentido ha considerado que en Extremadura "no se publican marcadores importantes".



Así, ha lamentado que no se publican datos de rastreadores ni sobre las residencias de mayores, por lo que Joaquín Macías ha destacado la necesidad de "homogeneizar los datos" entre las CCAA, tras lo que el diputado de Unidas por Extremadura ha reclamado "plena transparencia" a la Junta de Extremadura en la publicación de los datos.



Por su parte, el diputado del Grupo Ciudadanos José María Casares ha considerado que "sería positivo y conveniente" crear un portal único en Extremadura sobre la Covid-19, además de aumentar los datos que se ofrecen sobre la pandemia.



"Debemos detallar de forma exhaustiva y con transparencia todo lo que está sucediendo", ha señalado Casares, quien ha reiterado la necesidad de los datos sean exhaustivos, por lo que Ciudadanos apoya esta propuesta de impulso del PP.



En representación del Grupo Parlamentario Socialista ha tomado la palabra Estrella Gordillo ha destacado que durante el tiempo de la pandemia "se han tomado medida de un calado tan importante como nunca en la historia de este país", unas medidas que "contrastan con las medidas que en la anterior crisis tomaron los gobiernos del PP, tendentes a recortar derechos y salarios".



La diputada socialista ha defendido que "diariamente el gobierno de Extremadura suministra todos los datos de la pandemia", y ha señalado que en la página saludextremadura se recogen diariamente todos los datos desagregados, y también se conocen los datos de los rastreadores y los recursos existentes, ha señalado.



"Nadie entiende que en la situación de crisis económica, sanitaria y social ustedes sigan con estos debates inexistentes y estériles", ha señalado Gordillo, quien ha instado al PP a "abandonar la lucha partidista" ya que "el enemigo es el virus, porque esa es la prioridad".



Finalmente, Hernández Carrón ha recordado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apostó por la transparencia en materia de coronavirus, tras lo que ha lamentado que el Ejecutivo extremeño "se está quedando muy corto" en cuanto a información se refiere.



El diputado del PP ha alertado de que "la opacidad da alas a los negacionistas", pero ha criticado que el gobierno de la Junta de Extremadura es "opaco", ya que "aquí se está ocultando información que tiene la consejería".



Hernández Carrón ha reiterado que no toda la información está disponible para los ciudadanos, por lo que ha reclamado que "haya transparencia" en este sentido y ha lamentado que "la demagogia socialista y la arrogancia es la que está impidiendo que en estos momentos los extremeños no tengan la misma información que el resto de los españoles", ha concluido.