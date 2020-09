En Extremadura, el Alzheimer afecta a más de 20.000 personas

La Enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia neurodegenerativa. En el mundo, según datos de la OMS, se estima que afecta a 40 millones de personas.

La prevalencia de la enfermedad aumenta exponencialmente con la edad, de modo que, en España se estima que cerca de un 4% de las personas entre 75 y 79 años la padecen, mientras que en mayores de 85 las cifras se extienden hasta el 35%. En Extremadura, se calcula que hay más de 20.000 personas afectadas por la enfermedad.

Así lo explica el Dr. Alberto González Plata, neurólogo de Quirónsalud Clideba, con motivo de la celebración, mañana, del Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad cuyo impacto es previsible que se incremente exponencialmente en los próximos años, a medida que aumenta la esperanza de vida.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud prevé un aumento de pacientes diagnosticados superior al 85% en apenas diez años, mientras que en 2050 se podrían alcanzar los 150 millones de afectados en todo el mundo.

González Plata detalla que "la enfermedad es producida por el depósito sobre la superficie de las neuronas de proteínas anómalas que confieren toxicidad y pérdida de la conexión de estas neuronas llevando consigo la destrucción de las mismas".

Es precisamente sobre estas proteínas donde se centran la mayoría de los ensayos clínicos que buscan encontrar un fármaco eficaz que frene la enfermedad.

El principal factor de riesgo para desarrollarla es la edad. Además, apunta el neurólogo de Quirónsalud Clideba, "existen otros factores donde tampoco podemos interferir como son el sexo (más frecuente en el sexo femenino) y el factor genético, ya que hay descrita una enfermedad de Alzheimer asociada a mutaciones concretas en determinados genes".

También hay factores que aumentan la posibilidad de sufrir la enfermedad y sobre los que sí se puede actuar, como son la diabetes, la hipertensión arterial, la depresión, la obesidad y el sedentarismo.

Junto con ello,"es de suma importancia a la hora de retrasar la aparición de síntomas la realización continua de ejercicios o tareas cognitivas como leer, aprender idiomas, tocar instrumentos, dibujar, etc...", añade González Plata.

En estos momentos gran parte de los estudios se centran en el desarrollo de "pruebas diagnósticas avanzadas que permitan demostrar la enfermedad en fases tempranas o, incluso, antes de dar síntomas, ya que es en ese momento donde los futuros tratamientos tendrán mayor cabida".

Aunque el síntoma principal y más conocido de la enfermedad es la pérdida de memoria, "no es el único; de hecho, hay variantes de la enfermedad donde no predomina claramente la pérdida de memoria, y también podemos encontrar pérdida de memoria no debidas a la Enfermedad de Alzheimer".

Se trata de una patología "con un gran impacto tanto para la persona como para el entorno", puesto que provoca "una pérdida progresiva de las funciones cognitivas hasta hacer a la persona completamente dependiente, incluso para las actividades más básicas de la vida".

Por eso, el Dr. González Plata avisa que "es vital el apoyo psicológico del paciente y de los familiares más cercanos intentando reducir con ello la aparición del desgaste físico y emocional también conocido como el 'síndrome del cuidador', tan frecuente en estos casos".

