El presidente de la Junta dice que los datos actuales de Covid no son comparables a marzo

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la situación actual del coronavirus "no es en absoluto comparable con marzo" porque entonces no había material ni test y los datos "no tienen ni punto de comparación".

"Cada momento es cada momento, pero esto no es en absoluto comparable con marzo", por un lado, porque en marzo "no teníamos material ni teníamos test" porque los que los fabricaban, es decir, las fábricas chinas, "estaban confinados en sus domicilios", ha aseverado al tiempo que ha añadido que "además, no tiene ni punto de comparación los datos porque no estamos comparando conjuntos homogéneos".

A este respecto, Vara ha detallado que en los inicios de la pandemia "se hacían muchas menos pruebas que ahora" por lo que "ese 60-65 por ciento de gente que ahora está dando asintomático" en marzo "existiría igual y no se le hacía prueba".

"Con lo cual, estamos comparando churras con merinas que no tienen nada que ver y no podemos y no debemos confundirlas", ha espetado.

"Y con los datos hay que ser muy respetuosos, no tiene nada que ver la realidad de este momento y el nivel de conocimiento exacto y de control de la situación que tenemos", ha subrayado el regidor extremeño, quien ha alabado el "buen sistema sanitario" y el "extraordinario papel que están teniendo aquí los sanitarios de atención primaria, los médicos, los enfermeros, los veterinarios, los farmacéuticos...".

Fernández Vara se ha pronunciado así durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Mérida tras la reunión mantenida este viernes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos.

COVID Y GRIPE

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo extremeño ha resaltado que en el hemisferio sur ha habido "una enorme reducción de los casos de gripe" porque "los métodos de prevención" que se utilizan para el Covid están siendo "muy efectivos para prevenir la gripe".

Y es que, según ha señalado, donde ahora se ha vivido el invierno "ha habido una brutal disminución de casos de gripe", lo cual es "una buena noticia" porque "el esfuerzo y el sacrificio que representa la distancia, la mascarilla y la higiene "no solo" pueden "prevenir este invierno frente al Covid sino también frente al resto de los contagios víricos".

Fernández Vara, que ha reconocido que una de las preocupaciones es la coincidencia del covid con "la gripe, el catarro común, el resfriado común, de diez, doce, catorce virus que circulan durante esos meses y las dificultades que eso tendrá de diagnóstico y de seguimiento".

Por ello, ha señalado que "si hay una baja incidencia de gripe será muy bueno para todos" y también "para poder gestionar adecuadamente, también desde la atención primaria, sin que colapse la atención primaria y la atención especializada".

A este respecto, Fernández Vara ha apuntado que la gripe "en un año normal" produce 35.000 hospitalizaciones y 2.500 pacientes en UCI en España así como "entre 6.000 y 10.000 fallecidos y, sin embargo, ahora "ha habido países en el hemisferio sur donde no ha fallecido nadie este año y ha sido difícil hacer el seguimiento epidemiológico porque no ha habido casi casos y eso es una muy buena noticia".

AUMENTAR LA VACUNACIÓN DE LA GRIPE

Finalmente, el presidente extremeño ha hecho un llamamiento para aumentar la tasa de vacunación contra la gripe, que en el caso de los mayores ha venido reduciéndose en los últimos años.

"Nos hemos ido confiando, como al estar mucha gente vacunada la agresividad del virus, su contagiosidad, disminuye pues había mucha gente que no se vacunaba; y este año tenemos que intentar que ese ya cerca del 50-54 por ciento (de vacunaciones) lo llevemos por encima del 70-75 porque será muy bueno unido a la mascarilla, la higiene y la distancia para que no coincida", ha concluido.