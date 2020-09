Vara no ve imperioso reformar leyes para poder aislar a causa de la Covid-19

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no ve una "imperiosa necesidad" en estos momentos de introducir reformas legislativas para que los gobiernos regionales puedan tomar decisiones de aislamiento de localidades como consecuencia de la Covid-19, toda vez que los jueces lo están haciendo "excelentemente bien" en este asunto.



Al respecto, tras incidir en que, a su juicio, en realidad lo que hay que hacer es "aplicar bien lo que tenemos entre manos", ha recalcado que en Extremadura la Junta no ha tenido "ningún problema" para aislar ninguna de las seis localidades que han sido aisladas en la región hasta el momento como consecuencia de la pandemia del coronavirus.



Así, en rueda de prensa en Mérida tras la reunión mantenida este viernes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos, Fernández Vara se ha mostrado "absolutamente a favor" de la decisión de que sean los tribunales superiores de justicia quienes "entiendan y conozcan" de las resoluciones que el Gobierno regional adopte en relación con el Covid-19.



En un tema en el que según ha dicho se han manifestado "algunas discrepancias" en la reunión mantenida este Sánchez y los presidentes autonómicos, ha afirmado así que los jueces de lo contencioso lo están haciendo "excelentemente bien".



En este sentido, ha subrayado que "el que lo haga la sala del Tribunal Superior de Justicia garantiza criterios uniforme en todos los casos que se adopten dentro de la comunidad autónoma". "Y si alguna cosa va a un tribunal superior dentro de un tiempo acabaremos teniendo doctrina del Tribunal Supremo", añade.



En todo caso, ha recalcado que, tal y como según ha dicho que ha defendido en la reunión de este viernes, en Extremadura la Junta no ha tenido "ningún problema" para aislar ninguna de las seis localidades que han sido aisladas en la región hasta el momento.



"Hemos tomado la decisión, la hemos motivado, lo hemos mandado a los jueces y los jueces lo están ratificando. No hemos tenido ningún problema", ha subrayado; y ha añadido que por esa razón no estima la Junta de Extremadura que sea "una imperiosa necesidad meterse en hacer reformas legislativas, sino en aplicar bien lo que tenemos entre manos".



"Y esto que vale para el aislamiento de una localidad, vale para el aislamiento de un barrio, de una calle o de un edificio si hubiera que hacerlo", ha añadido.