Sordo aboga por "armar otra vez" una mayoría progresista que derogue reforma laboral

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha valorado que las próximas elecciones generales del 10 de noviembre son "un momento decisivo para el devenir de nuestro país" y ha abogado por que "se pueda armar otra vez" una mayoría progresista que aborde la derogación de la reforma laboral y de las pensiones o reformas estratégicas en materia de infraestructuras o formación profesional.



"De cómo salgan la correlación de fuerzas en estas elecciones se va a definir la política económica y laboral, la política medioambiental de España seguramente para una década larga y por tanto es fundamental que se pueda armar otra vez una mayoría progresista que aborde la derogación de la reforma laboral", ha defendido Sordo.



Una mayoría progresista que también aborde, ha continuado, la derogación de la reforma de pensiones, que recupere la capacidad de la prestación de desempleo, de cubrir las necesidades de las personas desempleadas y que aborde reformas estratégicas que necesita España respecto a infraestructuras, formación profesional o al proceso de digitalización.



Así lo ha apuntado el secretario confederal de CCOO en declaraciones a los medios acompañado de la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, antes del acto de presentación en Badajoz de los informes sindicales 'Objetivos de Desarrollo Sostenible en Extremadura y en España'.



En relación a este acto y a la importancia de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Unai Sordo ha señalado que es la primera o la "más ambiciosa" agenda socioeconómica de carácter global que se ha conocido, que fue impulsada desde Naciones Unidas y que, pese a que "puede querer aparecer un poco que se queda en el terreno abstracto", si se analiza lo que ha ocurrido en el mundo en la última década se puede hacer uno a la idea de la importancia que tiene una agenda global de estas características.



Y es que según ha detallado, en el mundo se han roto los espacios multilaterales de decisión, se están rompiendo los consensos sobre los modelos sociales que hubo en las anteriores décadas y hoy en día "cada vez más hay una amenaza de ir a políticas globales más injustas, que generan más pobreza, más deterioro del planeta y más desigualdad", sobre lo cual ha recalcado que la prueba es lo que está ocurriendo en España o en Europa.



Así, ha continuado, en un momento en el que el país lleva prácticamente cuatro años de crecimiento económico ininterrumpido la sociedad "es más desigual" que la que había antes de la crisis, las diferencias salariales se han incrementado en los últimos años y "la consecuencia de esta mayor desigualdad y de esa precariedad generalizada es un paquete de reformas que se hicieron durante el lustro del austericidio, entre el año 2010 y el año 2015".



Unas reformas que siguen estando "plenamente vigentes" en España y que están detrás de la precariedad laboral, de que las empresas sigan despidiendo "sistemáticamente como forma de ajuste" y de "lo muchísimo que nos ha costado incrementar los salarios en España y todavía con grandes diferencias", ha agregado el dirigente de CCOO, para quien hay que revertir esas reformas y es "la prioridad política" en un momento en el que se está cerca de unas elecciones generales.



ACUDIR A VOTAR



"El llamamiento de Comisiones Obreras a la clase trabajadora es acudir a votar, es fundamental que vuelva a haber una participación alta en estas elecciones generales", ha reclamado Unai Sordo, que ha entendido "perfectamente la desilusión o el cabreo" que puedan tener una parte de los votantes de izquierda o de los votantes progresistas en España "por tener que volver a las urnas".



En este contexto, se ha referido al último paquete de medidas que mandaba el Gobierno de España a Bruselas y que en el mismo se preveía que el crecimiento del país para el año 2020 se iba a sustentar en el 90 por ciento del crecimiento en la demanda interna, sobre lo cual ha expuesto que dicha demanda interna la componen los salarios, las pensiones o las prestaciones sociales "de una forma muy importante".



Ante ello, se ha preguntado si alguien cree que el crecimiento de España "no necesita la derogación de la reforma laboral y de pensiones" y si es posible un incremento sostenido de los salarios y un mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones "con las actuales reformas que se hicieron para devaluar internamente el país".



"No puede ser, entonces es contradictorio, exigimos, vamos a exigir al próximo Gobierno, sea el que sea, se conforme como se conforme, que empiece su acción legislativa por la corrección de unas reformas que están haciendo mucho daño a la clase trabajadora", ha reclamado, para sumar que se está consiguiendo que los salarios recuperen poder adquisitivo con los convenios colectivos, pero que "es una lucha desigual porque la reforma laboral se hizo precisamente para debilitar las condiciones de negociación de los sindicatos en los convenios colectivos".



ENCARNA CHACÓN



Por su parte, Encarna Chacón ha hecho hincapié en que este miércoles es un día importante en Comisiones Obreras al abordar en esta jornada los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030, y que ha definido como un pacto global para erradicar "las diferencias tan abismales" que se ven en el planeta y como una herramienta "muy necesaria" y "sobre todo" en el ámbito del diálogo social y de la concertación para ir erradicando las discriminaciones "y esas grandes diferencias de distribución de la riqueza".



Ha felicitado además que por primera vez también se van a establecer estas prioridades en los países ricos dado que con esta agenda 2030 y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible "se prioriza" también en los países ricos por su PIB pero en los que "sin embargo se detecta que hay unas grandes diferencias", algo en lo que Extremadura es "referente" al ser una de las regiones con las más altas tasas de paro y con "fuertes discriminaciones salariales entre hombres y mujeres".



"Con esta herramienta en manos también de los gobiernos se va a posibilitar, a lo largo de estos años, que realmente estas diferencias sean cada vez menores, por eso desde Comisiones Obreras creemos que es una oportunidad", ha resaltado Chacón, que ha valorado positivamente que Extremadura pueda participar para conocer qué iniciativas se pueden tener para que esos Objetivos de Desarrollo Sostenible "sean también una realidad en nuestra región".



Sobre el cumplimiento de dichos objetivos en Extremadura, Encarna Chacón ha reconocido que hay normas que van a posibilitar que eso ocurra pero que "no son cumplidas", así como que "evidentemente" la región tiene "un largo recorrido" cuando se ve que en las diferencias salariales de hombres y mujeres se sitúa en torno al 20 por ciento o que la tasa de riesgo de pobreza está casi en el 40 por ciento frente al 20 por ciento del resto del país.



"Evidentemente seguimos siendo Objetivo 1 y evidentemente necesitamos un largo recorrido todavía, por eso este sindicato va a seguir peleando para evitar esas discriminaciones y para ir erradicándolas, esa es nuestra tarea como sindicato sociopolítico", ha señalado Chacón, que ha concluido remachando la presencia de CCOO en las empresas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a través de los convenios colectivos y también la herramienta de la concertación para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.