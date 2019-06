Vara reconoce haber contactado con Cs a nivel nacional para pactos en Badajoz y Cáceres

Ep

El presidente electo de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que ha mantenido "conversaciones" y "reuniones" con representantes de Ciudadanos (Cs) a nivel nacional "para los pactos" en alcaldías de la comunidad como las de Badajoz y Cáceres, y ha añadido que "de aquí al sábado está todo abierto" en cuanto a quién gobernará en dichas localidades.



Así, tras apuntar que "la única mayoría posible tanto en Cáceres como en Badajoz" para el PSOE es "sumar con Ciudadanos", ha indicado que su partido ha estado "hablando" con la formación 'naranja' "desde el minuto uno", aunque bajo el planteamiento "siempre" de que "la alcaldía no era negociable".



"Se puede negociar el equipo de gobierno, el programa, los contenidos de la acción de gobierno, pero cuando la ciudadanía vota mayoritariamente de manera tan clara... entendíamos y hemos entendido a lo largo de este tiempo que la alcaldía no podía estar en discusión", ha subrayado.



En una entrevista esta tarde en el programa 'La Ventana' de Cadena SER Extremadura, recogida por Europa Press, Vara ha incidido al respecto en que "quedan todavía 48 horas para la celebración de los plenos de constitución" de ayuntamientos y que, en ese tiempo, espera y desea que "sea posible que pueda haber algún acuerdo" con Ciudadanos para que el PSOE logre las alcaldías de Badajoz y Cáceres.



En este sentido, ha añadido que en todo caso el PSOE tiene "muy claro" que "lo más importante de todo es que se respete en la medida que se pueda la voluntad de los ciudadanos" de Badajoz y de Cáceres que en las pasadas elecciones municipales "dijeron que querían que hubiera un alcalde del PSOE".



En este sentido, ha defendido que en las pasadas elecciones municipales "los ciudadanos han dicho que quieren un cambio" en ciudades como Badajoz y Cáceres, y ha añadido que cree que "sería defraudar a la voluntad de una mayoría de ciudadanos que no hubiera cambio" como "algo imprescindible".



En todo caso, ha reconocido que a día de hoy "no" sabe quién ocupará las alcaldías de Badajoz y de Cáceres. "Es que no lo sé. Si dependiera de mí con toda claridad elegiría a Ricardo Cabezas y a Luis Salaya (ambos del PSOE), pero es que no depende sólo de nosotros", ha apuntado.



"Nosotros tenemos una mayoría importante que nos han dado los ciudadanos muy cercana al 40 por ciento de los votos, pero cuando en democracia no tienes toda mayoría tienes que pactar y tienes que llegar a acuerdos", ha añadido



TODO ABIERTO



Por otra parte, sobre si podrían darse en Extremadura acuerdos como los alcanzados en algunos ayuntamientos de Castilla-La Mancha en los que habrá gobiernos del PSOE durante dos años y de Ciudadanos otros dos años, Vara ha señalado que "de aquí al sábado está todo abierto en función de las conversaciones que sigue habiendo en estos momentos por un lado a nivel local entre los representantes de Ciudadanos y del PSOE de Badajoz y los de Ciudadanos y de PSOE en Cáceres".



Asimismo, sobre si los votantes entenderían que se pueden producir pactos distintos en Badajoz y en Cáceres, ha dicho que cree que "no" pero que ello "no deja de ser una apreciación". "Lo más importante de todo es un proyecto para los ciudadanos de Badajoz y de Cáceres y a mí es lo que me obsesiona y me preocupa", ha espetado.



"Esto va de la vida de las personas, de la cultura, de los servicios públicos, de la capacidad para ilusionar en una ciudad a la gente con que es posible un proyecto diferente al que hemos tenido estos años y es lo que hemos intentado hacer", ha dicho.



Así, sobre la situación de algunos ayuntamientos como los de Cáceres, Badajoz o Almendralejo, ha dicho que él "desde el minuto uno" ha dicho que "una" de sus mayores alegrías" es el resultado "tan bueno" obtenido por el PSOE también en las grandes ciudades de Extremadura, aunque ha añadido que "los ciudadanos han decidido que en las elecciones municipales a pesar de tener un buen resultado" su partido "no" suma "suficiente para poder tener la alcaldía y hay que hablar".



"Estaríamos más cómodos si no tuviéramos que hablar con otros, pero como esa realidad no se da llevamos ya unas semanas hablando con Ciudadanos, ya que otras mayorías no son posibles", ha reconocido Vara, quien ha añadido que si su formación hubiera podido "sumar con otros partidos" habría hablado también con "otros partidos".



Finalmente, Vara ha adelantado también que asistirá a la constitución de la nueva corporación municipal en Mérida el próximo sábado a las 10,00 horas; a las 12,00 horas a la de Alcuéscar; y a Olivenza a las 13,45 horas. Además, ha añadido que no descarta acudir a alguna constitución más de ayuntamientos en la región ese mismo sábado por la tarde.