Suárez Illana destaca que se siente "honrado" de ser parte del PP

El presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, ha destacado que se siente "realmente honrado" de ser parte del PP, un partido que busca un "entorno mejor para su gente".



Suárez Illana ha realizado estas declaraciones en Mérida, momentos antes de asistir a un encuentro con empresarios emeritenses acompañado por el presidente de PP Extremadura, José Antonio Monago, y la candidata 'popular' a la alcaldía, Pilar Nogales.



Así, en declaraciones a los medios, Suárez ha asegurado que siempre es un "placer" visitar Extremadura y acompañar a los candidatos en periodo electoral, además de agradecer a los emeritenses la "acogida" dispensada.



"Hay algo importante en un político, que es la ilusión, pero la ilusión entendida como esa capacidad de imaginar un futuro mejor para tu comunidad", ha indicado refiriéndose a Monago y Nogales.



De esta forma, Adolfo Suárez ha considerado que lo "importante" de un partido político es el proyecto, ya que es lo que "de verdad va a traducirse en mejoras para la ciudadanía", frente a quien lleve a cabo ese proyecto es "mucho menos importante".



"Yo me siento tremendamente honrado siendo parte de ese proyecto, aportando alguna cosa a ese proyecto y ayudando a que se lleve a cabo", ha asegurado.



MONAGO APUESTA POR LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN



Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha aseverado que si la región no es capaz de cerrar la "sangría" de la despoblación "no está garantizada la viabilidad como comunidad autónoma".



"No podemos permitir, como no hemos permitido esta legislatura con Fernández Vara, perder 26.000 personas en nuestra comunidad autónoma que se han ido de la región, liderando el desempleo en España", ha indicado.



En esta línea, y sobre la visita a Mérida de Suárez Illana, Monago ha agradecido que esté dispuesto a "quemar suela", además de escuchar las demandas de los ciudadanos a las puertas, ha dicho, de dos importantes citas electorales en abril y en mayo.



Para el presidente de los 'populares' extremeños los empresarios son los "héroes" y los que generan empleo, por lo que ha considerado que es necesario escucharlos para plantear "alternativas" a su situación.



Por ello, ha destacado que en el transcurso del encuentro con empresarios emeritenses iban a escuchar sus necesidades y sugerencias, al tiempo que ha lamentado que Extremadura sea la comunidad con menor renta pero la que más impuestos paga de toda España.



José Antonio Monago también se ha referido a que Extremadura es la comunidad con una mayor tasa de paro y la región en la que "por miles" los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, se ven obligados a abandonarla, por lo que ha instado a "acertar en las medidas" para combatir el desempleo y la despoblación.



Finalmente, José Antonio Monago ha agradecido el legado dejado por Adolfo Suárez padre a todos los españoles que fue un "espacio de concordia, y un espacio de principios y valores basados en la libertad".