Asamblea rechaza moción del PP pidiendo licitación obras de autovía Cáceres-Badajoz

La Asamblea de Extremadura ha rechazado una moción subsiguiente a una interpelación del PP que instaba a la Junta a licitar las obras de la autovía Cáceres-Badajoz con carácter inmediato, con el fin de que se pudieran iniciar antes de que se produzca la caducidad de la Declaración de Impacto Ambienta.

Dicha moción, que ha contado con los votos a favor del PP y de Ciudadanos, la abstención de Podemos y los votos en contra del PSOE, ha sido defendida en el pleno de este jueves por el diputado 'popular' Víctor del Moral y también pedía calendarizar la autovía Zafra-Jerez y los dos tramos de la EX - A1 hasta la frontera con Portugal.

Durante su intervención, Del Moral ha demandado al Ejecutivo regional que contrate e inicie las obras de la conversión de la carretera EX-100 en la autovía Cáceres-Badajoz, aunque solo sea en un tramo, para evitar que el estudio de impacto ambiental caduque.

En esta línea, el diputado del PP ha criticado que el Plan de Infraestructuras presentado por la Junta casi al final de la legislatura contuviera premisas que ponen en "seria duda su credibilidad".

Así, como ha explicado, el mismo recoge más de 100 actuaciones viarias, entre las que destacan varias autovías regionales y dos rondas urbanas, que requieren casi 2.000 millones de euros de inversión.

Ante ello, ha expuesto que de ejecutarse dicho plan supondría una inversión sostenida de 180 millones al año hasta 2030, cuando, como ha añadido, la media de inversión de la Junta en esta legislatura ha sido de 22 millones de media al año en carreteras.

Asimismo, el parlamentario del PP ha criticado que el Ejecutivo regional sostenga que las autovías deben contar con una financiación especial y colaboración del Estado, ya que "así hace planes cualquiera".

También, y en relación al anuncio realizado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de que la Junta cedería la EX-100 para que el Estado se ocupara de su conversión en la autovía Cáceres-Badajoz, Del Moral se ha preguntado si había una "gallina de los huevos de oro escondida en Nuevos Ministerios (sede del Ministerio de Fomento)".

En esta línea, se ha preguntado por quiénes serán los "irresponsables" que han amparado la cesión, ya que el Estado "ni tiene presupuestos ni tiene un plan de carreteras", por lo que ha instado a que el PSOE incluya en su programa electoral este compromiso, ya que de lo contrario lo entendería como un "engaño" a los extremeños.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Francisco Macías ha considerado que la justificación de la moción del PP es "confusa", al tiempo que ha indicado que aún se está a la espera del Plan Integral de Servicios e Infraestructuras Estratégicas que los 'populares' propusieron al inicio de su gobierno en la región.

De esta forma, ha pedido a Víctor Del Moral que al comparar las legislaturas socialistas con las del PP sea un "poco más prudente", ya que "no hay comparación entre partidos políticos".

Asimismo, Macías ha considerado que Del Moral, con esta moción, demuestra que tiene "poca confianza" en José Antonio Monago y en el PP, ya que si pide que se haga cargo el gobierno es porque cree que va a volver a ganar el PSOE.

Finalmente, el veterano diputado socialista, que la próxima legislatura no repetirá en la Asamblea de Extremadura, ha remarcado que abandona el parlamentarismo con la satisfacción, ha dicho, de haber tenido al PP más de 30 años en la oposición.

Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero ha replicado a Víctor del Moral que no debería contribuir a una "falsedad", ya que, en su opinión, no dista mucho lo que propone el PP y el PSOE, además de criticar que cuando Del Moral fue consejero no hizo nada de lo que pide ahora y durante su legislatura se invirtieron en carreteras 32 millones al año.

Así, para Romero el "gran problema" no es solo la falta de fondos, sino un modelo que ha terminado siendo, a su juicio, un "nido de corrupción" y que sigue promoviendo la movilidad contaminante y no una apuesta por una red fuerte de transporte público.

En esta línea, Jara Romero ha criticado que el PP y el PSOE hayan preferido pagar la deuda a los bancos que promover el "desarrollo del país" y ha recalcado la apuesta de su partido por la "democratización" del modelo de movilidad, para lo que, como ha dicho, hay que "romper con el pasado" y apoyar el transporte público.