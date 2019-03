Profesionales de medios de comunicación pide un Periodismo "digno" y "feminista"

Ep



Más de un centenar de periodistas y profesionales de los medios de comunicación extremeñas se ha concentrado este viernes en el entorno del Arco de Trajano de Mérida.



Ataviadas de camisetas negras en las que podía leerse "Comunicadoras de Extremadura" en favor de un Periodismo "digno" y "feminista", las asistentes han reivindicado también medidas "por la conciliación y contra los techos de cristal en los medios de comunicación".



De igual modo, han portado pancartas con los titulares que, a su juicio, deberían ser los "deseados" en los medios de comunicación, y entre los cuales han podido leerse "Se prohíbe a machistas dictar sentencias"; "La brecha salarial por fin es historia"; "España ya tiene presidenta"; "El permiso de paternidad obligatorio"; o "El marido de la presidenta inaugura una guardería".



Asimismo, han dado lectura a un manifiesto en el que, entre otras reivindicaciones, han exigido al Gobierno medidas encaminadas a lograr la igualdad en los medios de comunicación, articulándolas en certificados de igualdad para empresas de comunicación donde se vele por un periodismo feminista; además de delegadas de Igualdad de Género en todos los medios para garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de cada empresa y de cada área o departamento.



Para finalizar el acto, las asistentes --que han estado también acompañadas de diversos compañeros varones de los medios de comunicación que han seguido el acto-- han cantado bajo el Arco de Trajano una versión de "Bella Ciao", durante la cual han apostado por "luchar" y "derribar lo patriarcal" y han invitado a sumarse a la reivindicación feminista.



OBSERVATORIO DE NOTICIAS MACHISTAS



Al mismo tiempo, en el manifiesto, leído por nueve mujeres profesionales de los medios de comunicación extremeños, se reivindican subvenciones y publicidad institucional "únicamente" para aquellas empresas de comunicación que obtengan el certificado de Igualdad; así como un observatorio de noticias machistas, a través del cual se denuncie el enfoque "sesgado y discriminatorio", con petición de rectificación a los medios que las publiquen o emitan y sanciones a aquellos que no lo cumplan "en tiempo y forma".



De igual manera, abogan ante el Gobierno por formación universitaria especializada en periodismo feminista para las y los futuros profesionales de la comunicación, y cursos profesionales para quienes están en activo, como vía "efectiva" para informar con enfoque de género.



Estas medidas, según reza el manifiesto, responden a las resoluciones de la Conferencia de Beijing, concretamente al punto 234, donde se especifica que "Existe en todas partes la posibilidad de que los medios de comunicación contribuyan en mucha medida al adelanto de la mujer".



PERIODISMO SIN DISCRIMINACIÓN



También, en la concentración se ha exigido a los medios de comunicación un posicionamiento "contundente" y "comprometido" en las informaciones sobre cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, atendiendo "especialmente" a las noticias sobre violencia y mercantilización de sus cuerpos.



Así, se aboga por extremar el cuidado en las noticias sobre violencia machista y poner el foco en el agresor, no en la víctima; y en el caso de asesinatos que se incluya la cifra global de mujeres asesinadas desde que hay registro oficial (año 2003), y no poner el "contador a cero" cada año.



Además, se defiende la creación de contenidos que luchen contra la mercantilización "generalizada" de los cuerpos de las mujeres, rechazando cualquier iniciativa que la promueva; y se aboga por un periodismo que se rija por criterios de profesionalidad y no de estereotipos de imagen y cánones de belleza, en el caso concreto de las profesionales de televisión.



EXIGENCIAS A LOS Y LAS PROFESIONALES



Por su parte, en el manifiesto leído este viernes se exige a los y las profesionales de comunicación un periodismo que desmantele los estereotipos y los prejuicios en las noticias; y se dé voz a más especialistas mujeres, buscando paridad en ambos sexos.



En la misma línea, se reivindica que se mantenga la paridad de firmas femeninas y masculinas en los espacios de opinión; se utilicen datos desagregados por sexos, para evidenciar los focos que producen una mayor desigualdad; y que se hagan "las mismas preguntas a ellos y a ellas".



También, las asistentes han apuntado que suscriben "uno por uno" todos los puntos del manifiesto "Las periodistas paramos" de lucha contra la brecha salarial, los techos de cristal y el acoso laboral y en redes, así como a favor de la conciliación y la corresponsabilidad.



Han recordado, igualmente, que en Extremadura en marzo del año pasado había un 38 por ciento de hombres periodistas en paro, mientras que las mujeres periodistas paradas eran el 62 por ciento; así como que los hombres con puestos directivos en los medios de comunicación regionales representaban el 69 por ciento, mientras que las mujeres directivas apenas alcanzaban el 31 por ciento.



Estos datos, según reza en el manifiesto leído, son "sólo una muestra" de la situación de "desigualdad" que sufren las periodistas y profesionales extremeñas de la Comunicación, que este 8 de Marzo unen sus voces a las de otras mujeres en el ámbito de la Comunicación, integradas en la Plataforma Nacional @Comunicadoras8M, "para defender un periodismo digno y feminista y para conseguir representaciones paritarias en los medios de comunicación".