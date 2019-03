La Junta propondrá en Mesa Sectorial la apertura de consultas médicas por la tarde

Ep.

La Junta de Extremadura propondrá en la próxima Mesa Sectorial de Sanidad la posibilidad de abrir las consultas médicas de los centros de salud por la tarde en la región "únicamente" en caso de que "no haya sustitutos" y como una opción "voluntaria" para los profesionales.



Así lo ha afirmado este viernes en Mérida el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quien ha resaltado que ésta es sólo una propuesta que refleja la voluntad de la Junta, así como que la aplicación de la misma "está sujeta a votación" en Mesa Sectorial, ha aclarado.



De esta forma, a preguntas de los medios sobre la cuestión en una rueda de prensa, el consejero ha destacado que la medicina familiar y comunitaria es una de las especialidades "más deficitarias" del ámbito de la atención primaria de salud, al tiempo que ha destacado que en Extremadura "no todos" los profesionales trabajan en centros de salud urbanos.



En este sentido, ha resaltado que la región cuenta con más de 400 consultorios locales, algunos de ellos situados en zonas de "difícil" cobertura, al tiempo que ha señalado que aunque la primera respuesta del Servicio Extremeño de Salud (SES) es sustituir a los médicos de familia cuando es necesario, las bolsas de profesionales "se están agotando y en muchos casos no es posible hacer sustituciones", ha detallado.



De este modo, ha indicado que la propuesta consiste en ofrecer consultas médicas por la tarde, "sólo" cuando "no" haya sustitutos para cubrir la plaza donde se ha producido la vacante, al tiempo que ha resaltado que habría que tasar en qué situaciones se realiza la consulta de tarde, así como que habría que estudiar en Mesa Sectorial si esta medida se aplicaría "sólo" a los médicos, ha destacado.



Asimismo, ha recalcado que esta propuesta sería ofrecida de forma "voluntaria" al profesional el cual, según ha dicho, sería compensado por sus servicios mediante una retribución, ha concluido.



VALORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA DEPENDENCIA



Por otro lado, José María Vergeles se ha mostrado "moderadamente satisfecho" con los datos del Observatorio para la Dependencia en Extremadura ya que según ha dicho, "se partía de una nota de 2,5 y se ha alcanzado el aprobado con un cinco".



Así, a preguntas de los periodistas, ha destacado que Extremadura ha sido la segunda comunidad que "más ha mejorado" su nota en el último año, así como una de las regiones que "más ha incrementado" el número de personas en situación de dependencia atendidas, con un 14 por ciento frente al 10 por ciento de la media nacional, ha indicado.



No obstante, ha resaltado la "importancia" de "seguir trabajando" en otros datos como la integración del sistema de servicios sociales en el sistema de atención social básica algo para lo que según ha dicho, "ya se está trabajando en un decreto para hacerlo posible".



Respecto a la nota obtenida en la incorporación de dependientes de grado tres al sistema, Vergeles ha resaltado que este indicador no se coteja con el número de solicitudes, al tiempo que ha resaltado que Extremadura incorpora los pacientes al sistema "con mayor ritmo" que otras regiones, así como que aunque quedan por incorporar dependientes en grado uno o dos, "no hay tantos" dependientes de grado tres, ha indicado.



Por último, ha resaltado que la mejora de valoración a personas dependientes se va a afrontar con la implantación de la visita única, al tiempo que ha recordado que la nota reflejada en el observatorio en este aspecto, se debe según ha dicho, al retraso de cuatro años en la incorporación de dependientes de grado uno, los cuales se debían haber incorporado en 2012 y lo hicieron en 2015, ha detallado.



En este sentido, ha señalado que por "beneficiar" la inclusión de estas personas, los equipos de valoración se han dedicado a negociar los planes individualizados con las personas valoradas para incorporarlas al sistema, "en detrimento" de los recursos destinados al proceso de valoración, ha concluido.