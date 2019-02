SEO/BirdLife pide prohibir la caza de tórtola en el marco de un plan de gestión sostenible

Ep

SEO/BirdLife ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que, en el marco de sus competencias, declare a la tórtola europea especie en situación vulnerable, lo que conllevaría "inmediatamente" la prohibición de cazarla y, al mismo tiempo, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ponga en práctica un plan de gestión sostenible para garantizar la supervivencia de la tórtola a largo plazo.

La ONG ha manifestado que apuesta por el "consenso y la negociación" y que no se opone a la caza en general, pero sí quiere "buscar soluciones" para la tórtola, una especie en declive, de modo que considera que prohibir total o parcialmente su caza sería una de las soluciones más inmediatas.

La coordinadora de programas de conservación de SEO/BirdLife, Ana Carricondo, ha señalado a Europa Press que observaba "cierta predisposición" de la Administración para hallar soluciones para la especie, ya que inicialmente el propio comité científico del Ministerio llegó a avalar que estaba justificado catalogar a la tórtola europea como "especie vulnerable" y por tanto se podía establecer una moratoria temporal hasta analizar la evolución de la especie que se podría ir adaptando a cupos o autorizaciones.

Además de la moratoria, la ONG plantea un paquete de medidas de mejora del hábitat ya que la modificación del paisaje afroforestal en las últimas décadas ha conllevado una pérdida de calidad para esta y otras especies.

Carricondo ha recordado que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluye que no es viable autorizar la caza de especies en declive o que no tienen una situación conocida y señala que también la Directiva de Aves de la UE apuesta por lo mismo, aunque se trate de una especie cinegética.

"Queremos que las comunidades autónomas tengan estos aspectos en cuenta, no solo para la tórtola sino también para otras especies como la codorniz --también en declive-- como la mayoría de aves ligadas a hábitat agrarios", ha deseado.

Por tanto, califica de "triste" que el Gobierno no vaya en esa línea que no supone una "prohibición de la caza total" en general sino apostar por una perspectiva a medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad y la perdurabilidad del recurso que se está explotando.

En este contexto, lamenta que el plan de acción europeo no sea de obligado cumplimiento y, en todo caso, acusa a España de ir en contra de la estrategia europea.

Carricondo se ha referido también al anuncio del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, este lunes en el marco de la Mesa Sectorial de la Caza donde habló de poner en marcha una estrategia nacional en colaboración con las comunidades autónomas. "Son las comunidades autónomas, en definitiva las que articulan y ponen en marcha medidas", ha comentado.

Así, subraya que hasta la fecha la única comunidad autónoma que ha establecido rebajas en los cupos y medidas de acuerdo con el plan europeo aprobado de cara a esta campaña de caza fue Castilla y León, mientras en el resto de comunidades autónomas no hubo cambios en las cuotas de caza.

En total, según los últimos datos disponibles, que datan de 2016, se han cazado 890.000 tórtolas y 1,2 millones de codornices en un año y, de acuerdo con un estudio científico encargado por el Ministerio al Instituto de Recursos Cinegéticos, sería "razonable" reducir las capturas de tórtola a la mitad para poder lograr la viabilidad de la especie a largo plazo y por tanto una opción sería aprobar una moratoria.

Carricondo recuerda que las comunidades autónomas donde más repercusión tendrían estas medidas son Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, aunque la especie también se caza en Aragón, Cataluña, País Vasco y Baleares. "En Asturias y en Canarias no se cazan, porque ya no quedan", apostilla.

En definitiva, lamenta que el Gobierno diga que está promoviendo el plan de gestión pero que no termine de llevar el plan a la realidad y apela a los cazadores, "algunos de los cuales son conscientes de la situación", para que apoyen distintas medidas. "No hay decisión de las comunidades autónomas. No hay nada y se deben poner en marcha las medidas de gestión del hábitat", comenta.

Por último, critica que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de un mensaje de apoyo al sector de la caza que se sostiene en la base de "no hacer nada" para que la especie sea sostenible y atribuye esta inacción a que el Gobierno no quiere confrontación con el sector de la caza en el actual contexto político.

Ante esta situación, la coordinadora de programas de conservación de SEO/BirdLife ha adelantado que la ONG está analizando la estrategia que adoptará la ONG ante la "inaceptable" postura del Gobierno de "no hacer nada".

"Vemos que pasan los años y sigue sin hacerse nada. Es inasumible como ONG conservacionista que ha trabajado con ánimo positivo y constructivo la situación, que nada cambie", concluye Carricondo que ha anunciado que pedirá una reunión con los Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica para abordar la cuestión y que la ONG no se quedará de brazos cruzados.