García Seco descarta "sabotaje coordinado" en casos de obstáculos en vías tren extremeño

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha descartado que sea un "sabotaje coordinado" los seis casos de obstáculos en las vías ferroviarias que comunican Extremadura y Madrid, en relación a los cuales ha defendido la actuación "adecuada" y "diligente" llevada a cabo al respecto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



García Seco ha recordado que desde el día 1 de enero hasta el 8 de enero ha habido seis casos de obstáculos en las vías en distintas provincias por las que transcurre el tren entre Extremadura y Madrid, el primero de los cuales ha consistido en una quema de neumáticos en Villanueva de la Serena, a la que le han seguido otros tres casos en Aldea del Cano (Cáceres) y dos más en Torrijos (Toledo).



De ellos, ha matizado, el "más grave" fue el de Torrijos dado que "provocó un accidente" y "produjo un descarrilamiento que afortunadamente no causó ningún daño personal pero pudo haberlo causado", mientras que los otros cinco "estaban desde ese momento" y "continúan en proceso de investigación" por parte, en todos ellos, de la Guardia Civil.



En el caso de Villanueva de la Serena, ha recalcado que la Delegación ha tenido conocido de esos hechos que estaban siendo investigados por parte de la Guardia Civil y que "también había sospechas" de que la Policía Local "estaba intentando dar con algunos menores que pudieran haber actuado".



"Nos parece adecuado, creo que se ha actuado por parte del Cuerpo Nacional de Policía y de todos y cada uno de sus miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil de forma diligente y han pretendido esclarecer los hechos", ha asegurado, para resaltar que, una vez que se han terminado esas diligencias, "se ha dado conocimiento" a la Guardia Civil "para que continúe y cierre esa investigación" y lo ponga en conocimiento de la Fiscalía de Menores.



Así se ha pronunciado la delegada a preguntas de los periodistas por su parecer tras las críticas relativas a que la Policía Nacional podría haber tardado 14 días en trasladar a la Delegación del Gobierno en Extremadura los datos del incidente en la vía del tren en Villanueva de la Serena.



AFECTA A MENORES



En este sentido y sobre estos hechos en Villanueva de la Serena, Yolanda García Seco ha aclarado que se trata de un caso que "afecta a menores" y "hay que tratarlo con esa prudencia" y "no se debe dar más información que la estrictamente necesaria" porque se debe "proteger su identidad" y tratar este asunto con "discreción", por lo que "hay que considerarlo dentro de su justa medida" por que "pudo ser una chiquillada que acabara en un accidente" y "por tanto" hay que investigarlo.



En esta línea, la delegada del Gobierno ha asegurado que, desde la Delegación del Gobierno, "nunca" se "ha utilizado la palabra sabotaje en estos casos" y se ha dicho "siempre que se estaban investigando" y que se habían registrado en lugares "muy distantes", uno en la provincia de Badajoz, tres en la provincia de Cáceres y dos en la provincia de Toledo, por lo que "no tienen en principio nada que ver uno con el otro en principio". "A no ser que hubiera algún dato más que nos pudiera aportar la investigación", ha apuntado.



"Desde el principio siempre dijimos que queríamos poner en conocimiento de la opinión pública los hechos puesto que ya habían provocado un accidente y creíamos que era un ejercicio de responsabilidad que los ciudadanos supieran que había habido estos casos", ha aseverado, para añadir: "nunca hemos dicho que esto fuera organizado, ni que fuera un sabotaje, ni que fueran grupos organizados en absoluto".



"Nunca hemos dicho que fuera un tema organizado, que en este caso se ha determinado que pudieran ser unos menores, bueno, pues se continúan con las diligencias, que en los otros cinco se puede llegar a saber quiénes han sido, pues también si lo sabemos lo comunicaremos", ha apuntillado, para señalar en todo caso que "intencionados" son "los seis".



Para la delegada, un sabotaje es "una actuación que intenta de forma violenta provocar la alteración de un servicio o de una prestación con la intención de protestar" y desconoce si "ha sido por eso", pero "sí está claro" que "han sido intencionados" puesto que "un neumático o un tablón o un carro no llegan a las vías de casualidad". "Intencionado sí, organizado y como tal un sabotaje coordinado desde luego nunca se ha pretendido decir por parte de esta Delegación", ha insistido.



VILLANUEVA DE LA SERENA



Sobre el caso concreto de Villanueva de la Serena, el jefe superior de la Policía Nacional en Extremadura, José Manuel Merino, ha concretado que el día 2 de enero se produce en dicha localidad un "incidente" con una quema de neumáticos y que el maquinista tiene que parar el tren y con unos extintores sofoca el fuego.



Ante ello, ha continuado, la Policía Local "hace una inspección ocular" y "en función de sus competencias" atribuidas con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente el artículo 53, "ejerce funciones de prevención y de evitar la comisión de actos delictivos", de manera que, según ha explicado, al día siguiente establece un servicio de seguridad en las inmediaciones de la vía del tren "por si los hechos volvieran a suceder".



Así, "consigue localizar a unos menores, que se presumía que iban a actuar" y antes de que actúen salen corriendo pero identifican a uno, de forma que, fruto de esa identificación, al día siguiente, 4 de enero, el jefe de la Policía Local de Villanueva pone en conocimiento del jefe de la Comisaría de Don Benito-Villanueva esos hechos "tratándolos como una chiquillada, pero que sabía que había más menores implicados", ha detallado, para exponer que se abrieron diligencias al tener competencias para ello según la la citada ley orgánica.



Según Merino, esas diligencias terminan el 17 de enero, ante lo cual ha aclarado que tenían que investigarlo, ver quiénes son los otros posibles menores implicados, menores de 14 años, y poner en conocimiento de los padres la situación, de manera que dicho día 17 finaliza el atestado y remiten copia del mismo al jefe de la Policía Nacional de Don Benito-Villanueva, "donde ya se presume que pudiera haber un ilícito penal".



"Como quiera que las competencias en ese lugar por ámbito territorial de competencias son de la Guardia Civil, se traspasan las diligencias el día 17 a la Guardia Civil, que es la que se encuentra investigando estos hechos en estos momentos", ha concluido Merino, que ha defendido el "ejercicio de transparencia que ha realizado la Comisaría local de Don Benito-Villanueva sobre estas actuaciones" en tanto que se trata de "once menores investigados".



Asimismo, ha dicho que la Policía Nacional "no ha hecho ninguna actuación primera porque ha sido la competencia de la Policía Local de Villanueva de la Serena", "ni tampoco ahora que las hace la Guardia Civil", a la vez que ha defendido al responsable de la Comisaría de Villanueva, y le ha mostrado su apoyo y al resto de funcionarios por lo que ha considerado "un verdadero ejercicio de transparencia" en el que "Policía Local comienza investigación y las continúa Guardia Civil".



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el jefe Superior de Policía, José Manuel Merino Zamora, han hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, antes de inaugurar las Jornadas Intercuerpos sobre Actividades Operativas en la Delegación del Gobierno.