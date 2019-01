PSOE sigue dispuesto a negociar los PGEx y Podemos decidirá "muy probablemente" al "final"

Ep

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Valentín García, ha insistido en que en su formación y en el Ejecutivo regional siguen "dispuestos a negociar" los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2019 con la "premisa" de que son unas cuentas "de la mayoría social" de Extremadura y de que "todos" están "obligados a ceder".



A su vez, el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha señalado que su grupo defenderá mediante enmiendas parciales tanto el Plan Integral de Empleo que presentó en su momento, como iniciativas relacionadas con gasto farmacéutico, entre otras y, tras incidir en que hasta el momento "no ha cedido nada" la Junta en los PGEx 2019, ha indicado que su formación decidirá "muy probablemente al final" del debate presupuestario de la próxima semana su postura definitiva sobre las cuentas.



Mientras, el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Francisco Javier Ramírez, ha señalado que su partido defenderá ante los PGEx el próximo lunes y martes medidas para "garantizar derechos fundamentales" y tratar de evitar que la región se mantenga como "líder" en pobreza y con la tasa de paro actual, ha dicho.



Además, ha indicado que su partido no tiene previsto ninguna reunión con la Junta hasta el debate de enmiendas parciales de la próxima semana en la Asamblea, toda vez que "es ridículo reunirse con la Junta si no tiene intención de cumplir absolutamente nada".



Por su parte, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha avanzado que su grupo se reunirá este mismo jueves con la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, para intentar "negociar" enmiendas parciales de dicha formación a los PGEx, y ha defendido que de dicho encuentro espera "el compromiso" del Ejecutivo regional de que el paquete de medidas del partido 'naranja' es "coherente, razonable" y "equitativo", y ello sin que el presupuesto "se desequilibre".



También, Domínguez ha señalado que su partido está "hablando" con otras formaciones de la oposición también para intentar "acordar" enmiendas en las que "hay una grandísima coincidencia" entre ellos.



De este modo se han pronunciado en sendas ruedas de prensa este jueves en Mérida los diferentes representantes políticos sobre el debate de enmiendas parciales a los PGEx que se sustanciará el próximo lunes y martes en la Asamblea, y la votación final y definitiva de las cuentas que tendrá lugar al finalizar dicho debate.



NEGOCIAR



Así, Valentín García (PSOE) ha pedido a Podemos que hasta la votación definitiva de las cuentas autonómicas 2019 "se avenga a negociar" porque "la mayoría social" de Extremadura "lo va a agradecer", teniendo en cuenta que el PSOE está "convencido" de que con la formación 'morada' "se puede llegar a acuerdos".



Con ello, y tras incidir en que "negociar es ceder", ha afirmado que el PSOE "está dispuesto a ceder y a transaccionar" en "todos" los aspectos presupuestarios; y ha considerado que pese a que a Podemos "le gustaba el presupuestos" es "incomprensible" que "todavía no" hayan conseguido dichos partidos ponerse "de acuerdo" sobre los PGEx 2019.



En este sentido, García ha subrayado que desde el PSOE y la Junta siguen "dispuestos a hablar" con "todos" los partidos sobre las cuentas regionales, aunque "fundamentalmente" con Podemos y Ciudadanos que son los que, según ha indicado, han mantenido "una actitud negociadora".



Al mismo tiempo, Valentín García ha advertido de que "alguna lección" se habría de "sacar" por parte de "las izquierdas" del resultado electoral en Andalucía, porque "cuando las izquierdas no son capaces de negociar presupuestos ganan las derechas", ha dicho.



Por su parte, Álvaro Jaén (Podemos) tras indicar que en su partido tienen "la sensación de que la Junta estaba convencida de que el presupuesto iba a salir adelante", ha advertido de que desde el Ejecutivo regional "sólo tienen el mensaje de 'rendíos y haced lo que nosotros queremos'" puesto que "no ha cedido nada".



Así, ha apuntado que Podemos en sus enmiendas parciales tratará de "reforzar" servicios esenciales como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, así como de propiciar la creación de empleo y de "fijar" población en el territorio rural, con el objetivo de "trabajar por Extremadura" y de "priorizar a la gente".

Y, ha añadido que en todo caso "muy probablemente sea al final" del debate de propuestas parciales de la próxima semana a los PGEx cuando su partido adoptará la decisión final sobre si facilitará o no la aprobación definitiva las cuentas autonómicas.