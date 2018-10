UGT propondrá una "gran manifestación" por el tren en Extremadura

Ep

El sindicato UGT Extremadura va a pedir una reunión del Pacto por el Ferrocarril en Extremadura, al que propondrá la convocatoria de una "gran manifestación" por el tren que se celebre en la región extremeña, en la que "si hay que cortar las vías del tren, habrá que cortarlas".



"Extremadura está ya cansada de que nos sigan ninguneando", ha señalado la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar la Jornada de difusión Plan de Empleo de Extremadura 2018-2019, Oportunidades del Plan, Situación de los Trabajadores, que se ha celebrado en la sede regional del sindicato en Mérida.



En su intervención, Sánchez ha destacado que le "da exactamente igual quien gobierne", aunque ha considerado en cualquier caso que "con un gobierno de corte progresista deben ser más fácil que las reivindicaciones de los trabajadores, y de Extremadura, sean más atendidas", ha dicho.



En ese sentido, ha instado a los ciudadanos extremeños a "no cejar en ese propósito", por lo que la dirigente de UGT ha confiado en la que propuesta del sindicato de convocar esta manifestación "sea aceptada por todo el mundo, especialmente por el señor Monago, que ahora está delante de las pancartas".



Sánchez ha recordado que el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, siempre les "acusa" de que con el Gobierno socialista están "muy callados", cuando según ha dicho, "hace nada" los sindicatos han realizado una concentración por las pensiones "gobernando el PSOE".



Y es que según ha destacado Sánchez, "independientemente de la ideología que cada uno pueda tener", UGT "defiende los derechos de los trabajadores, de los pensionistas y de los parados", por lo que ha reiterado la necesidad de que "todos" los ciudadanos se sumen, y "que el PP no cometa el error que cometió hace dos años, de no sumarse a una manifestación que hubo en Badajoz".