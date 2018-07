Gil Rosiña señala que el PP "renovado" deberá explicar sus planteamientos sobre migrantes

Ep

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha afirmado que el PP "renovado" a nivel nacional será el que tenga que explicar al "conjunto" de los ciudadanos sus "planteamientos" sobre la llegada a España de personas migrantes.



De este modo, ha hecho suyas palabras publicadas por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su cuenta en Twitter relativas a que "entre papeles para todos y que seres humanos mueran por miles en el Mediterráneo hay un término medio".



Ambos planteamientos se producen después de que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, afirmase este domingo que "no es posible que haya papeles para todos, no es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa".



Así, preguntada este lunes en Mérida por las personas migrantes, Gil Rosiña ha dicho que se trata de "una política del Gobierno de España", de "Estado", y que además "debe ser una política de la Unión Europea, que son quienes deben poner medidas para el conjunto de los países" que forman parte de la misma.



En todo caso, ha resaltado que lo que "sí" está haciendo la Junta de Extremadura es "colaborar institucionalmente como no puede ser de otra manera" con una "situación de emergencia" con el Gobierno de España, para lo cual según ha recordado se ha habilitado un centro temporal de acogida en el Albergue El Prado de Mérida.



"Lo que hace en este caso la Junta de Extremadura, que es el representante del Estado en nuestro territorio, no es otra cosa que cumplir con la colaboración y la cogobernanza institucional en una situación de dificultad como ésta, que requiere no de una respuesta de cada una de las comunidades autónomas sino una respuesta del Estado y por supuesto una respuesta de la Unión Europea".

Y, la portavoz ha concluido que "los planteamientos que está haciendo este PP renovado serán ellos quienes tengan que explicarlo al conjunto de los ciudadanos".