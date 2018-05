El PSOE extremeño celebrará el III Día de la Rosa el próximo sábado en Puebla Calzada

Ep.

El PSOE en Extremadura celebrará el próximo sábado, 19 de mayo, en Puebla de la Calzada (Badajoz), el III Día de la Rosa, con el objetivo de celebrar un "día de fiesta" y de reivindicar al mismo tiempo para los extremeños "los mismos derechos que cualquier otro ciudadano que viva en cualquier parte del Estado español", toda vez que actualmente "eso no se está cumpliendo".



Como ejemplo, la cita reivindicará mejoras en materia ferroviaria para Extremadura, teniendo en cuenta que "mientras unos van en AVE (en España)" a la comunidad "ni tan siquiera" se le "garantiza la seguridad en los trenes convencionales".



De este modo lo ha avanzado en rueda de prensa este lunes en Mérida el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, quien ha señalado que además de un acto musical y cultural que se iniciará a las 11,00 horas, a partir de las 12,30 (y hasta las 14,00 horas) se celebrará un acto político con intervenciones del secretario general socialista en la región, Guillermo Fernández Vara, y "posiblemente" también del secretario de Organización federal del PSOE, José Luis Ávalos.



Igualmente, está prevista la intervención del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, así como la presencia de una representación de socialistas de Portugal, ha reseñado González.



Al mismo tiempo, en el III Día de la Rosa en Extremadura se llevará a cabo la primera edición de los Premios Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que reconocerán la trayectoria a nivel municipal y autonómico de socialistas que han estado al frente de responsabilidades en el PSOE y a nivel institucional.



"Los socialistas no solamente queremos que el Día de la Rosa sea un día de fiesta. Nosotros queremos que sea un día reivindicativo" con motivo del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía y los 40 años de la Constitución, ha espetado el portavoz socialista, quien ha defendido queExtremadura "es una maravillosa tierra llena de oportunidades" en la que se necesita, ha dicho, que "el Gobierno de España también crea en los extremeños y en las extremeñas".



"Si bien es verdad que en todos esos años Extremadura se le ha dado una vuelta, Extremadura se ha modernizado, Extremadura no tiene nada que ver hoy con aquella del año 83... pero también queremos que ese día 19 de mayo sirva para reivindicar que Extremadura, los extremeños y las extremeñas tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano que viva en cualquier parte del Estado español y que eso no se está cumpliendo", ha declarado el portavoz autonómico del PSOE.