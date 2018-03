El pleno de la Asamblea arranca con la única ausencia de las dos diputadas de Podemos

Ep

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha arrancado este jueves, 8 de marzo, con la única ausencia de las dos diputadas de Podemos, mientras que las parlamentarias de PSOE, PP y Ciudadanos asisten a la sesión plenaria.

Por su parte, los diputados de Podemos en la Asamblea asisten a la sesión plenaria con camisetas moradas, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra este 8 de marzo.

Cabe recordar que esta semana, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ya señaló que los diputados y diputadas tenían que "asistir" al pleno como algo "ineludible", tras lo que anunció que habrá una "participación plena y comprometida" de su partido en las manifestaciones de organizaciones feministas convocadas para este jueves.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, señaló esta semana que los diputados y diputadas de su grupo acudirían a este pleno para "cumplir" con su "obligación" como representantes de los extremeños, y como forma para "defender" desde la propia Asamblea "las políticas de verdadera igualdad" en la comunidad.

Finalmente, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ya anunció este pasado miércoles que no abandonará el pleno de este día 8, ya que a su juicio "las instituciones no hay que abandonarlas", recordó que los diputados no tienen "derecho a huelga". También anunció que ella donará el importe de su jornada laboral a una ONG que trabaje "en pro de la igualdad y contra la violencia de género".