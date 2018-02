La APM pide que se agilice la reforma de la Administración de Justicia

Ep

El colectivo ha solicitado a los grupos políticos con representación en el Congreso que acerquen posturas para conseguir modernizar una institución que debe adaptarse al siglo XXI.



El presidente de la APM, Manuel Almenar, ha señalado que, en los últimos meses, debido a la situación de Cataluña, "están bastante parados" los trabajos que se habían iniciado para impulsar esta reforma a través de la creación de una subcomisión de la Comisión de Justicia, en la que los colectivos afectados vertían sus propuestas.



"Que hagan valer el interés prioritario de la ciudadanía para mejorar la justicia en España y sean capaces de consensuar propuestas y que, en los próximos meses, esas propuestas se plasmen en una reforma legal", ha pedido Almenar a los representantes políticos en una rueda de prensa en Cáceres donde el Comité Ejecutivo de la asociación ha celebrado una de sus reuniones ordinarias mensuales.



En esta línea, ha pedido que "todos cedan" a la hora de "salvar el escollo" de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que la institución gane en credibilidad ante la "amenaza" de la imparcialidad judicial y la pérdida de confianza en el sistema por parte de los ciudadanos.



Pero la reforma no debe quedarse solo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que debe afrontar también cuestiones organizativas y dotar a la administración de más medios humanos y técnicos para acabar con las cargas de trabajo que sufren algunos juzgados. Según los datos aportados, en Europa hay 21,6 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en España hay 10, por lo que se debería incrementar la planta judicial entre un 10 y un 15 por ciento para poder aminorar la carga de trabajo, según la APM.



También pide dar un impulso al uso de las nuevas tecnologías y avanzar en la digitalización del sistema, para que "un ciudadano pueda acceder online a sus asuntos judiciales igual que a su declaración de IRPF, ha dicho Almenar. "No se trata de escanear documentos, sino de tramitar todo desde el minuto uno vía web", insiste Almenar.



La reforma, según plantea la APM, debe encarar también el sistema de ascensos y el régimen disciplinario de los jueces que, a juicio del presidente, es lo que "más puede influir en la independencia judicial".



Asimismo, aboga por modificar las leyes, principalmente el Código Penal para dar respuesta a las necesidades reales de la sociedad actual, y las leyes civiles que también han quedado obsoletas en muchos casos. Almenar ha apuntado que la reforma debe diseñar una nueva demarcación judicial porque los flujos de habitantes se han modificado y algunos juzgados atienden a mucha población y otros no.



"Nosotros seguiremos ayudando a que las propuestas vean la luz siempre con el convencimiento de que hay que llegar a un Pacto de Estado. Cedamos todos para buscar acuerdos que se perpetúen en el tiempo y que ofrezcan a la sociedad un servicio público de calidad", ha subrayado.



SITUACIÓN EN EXTREMADURA



En cuanto a la situación de la Justicia en Extremadura, el presidente de la APM ha indicado que el panorama es similar al del resto del país, ya que algunos juzgados "están sobrecargados y otros no". En la región también se han detectado problemas derivados de las causas abiertas por las hipotecas que ha obligado a reforzar algunos juzgados.



No obstante, considera que se necesitan más jueces en la región ya que no se han atendido las necesidades porque "siempre se ha dado prioridad a otras comunidades como Cataluña o Madrid, porque se ha protestado menos y porque la sociedad ha asumido con mas resignación la situación en la que se encuentra la justicia extremeña", ha recalcado.



En cuanto a la implantación de la justicia digital, la situación en Extremadura "es bastante mejor que en el resto de España", ha asegurado ya que la región fue elegida como prueba piloto y una de las primeras en extender el uso de las nuevas tecnologías aunque "todavía queda mucho por andar", ha concluido el presidente de la APM.