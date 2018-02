Junta presenta el requerimiento para derogar la limitación del cava

La Junta de Extremadura presentó el pasado lunes, 29 de enero, el requerimiento previo al contencioso-administrativo para que se derogue la resolución tomada a finales del pasado año por parte del Gobierno central relativa a la limitación de la ampliación de hectáreas para cava.



La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha presentado el requerimiento previo un mes después de que el Ministerio de Agricultura publicase la orden con las restricciones a la producción de cava, que ha considerado que es "un traje a la medida del Consejo Regulador".



"Consideramos que se ha hecho un traje a la medida del Consejo Regulador, absolutamente, y no estamos de acuerdo, consideramos que tenemos razón y como todo en la vida, cuando hay dos administraciones que consideran que una tiene la razón, lo dirimen donde lo tiene que dirimir. Que no es diciendo porque tú más y yo más, sino que son los procedimientos legales establecidos", ha asegurado la consejera del ramo, Begoña García Bernal.



Así, y preguntada por los medios sobre si el requerimiento no obtuviese los resultados esperados por el Ejecutivo regional y el sector, la consejera ha asegurado que "por supuesto" se llegaría al Contencioso-Administrativo.



"Nosotros consideramos que hay mercado, que producimos con mucha calidad y podemos producir más, y que esta región no se tiene por qué ver coartada frente a un traje hecho a medida para el Consejo Regulador, pero con toda la normalidad y con toda la lealtad institucional", ha aseverado.



Asimismo, Begoña García Bernal ha insistido en que, con esta postura, la comunidad autónoma "no va contra ninguna región" sino que lo que busca es defender los intereses de Extremadura.



Por otro lado, y preguntada por la apertura de los plazos de la Política Agrícola Común (PAC), la consejera ha indicado que espera que este año "al menos funcione, como mínimo, como el año pasado".



"Que seamos capaces de, entre todos y todas, entre organizaciones agrarias, entidades bancarias y la propia consejería a través de la Dirección General de la PAC, pagar como se ha pagado este año y que haya las menos dificultades posibles", ha indicado.



La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras firmar con los representantes de once entidades bancarias el convenio para ofrecer préstamos ventajosos a los profesionales agrarios afectados por la sequía.