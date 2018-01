Seis grados de la UEx logran sellos internacionales de calidad

Seis títulos de grado de la Universidad de Extremadura (UEx) han logrado sellos internacionales de calidad que facilitan tanto la movilidad académica como la profesional.

En concreto, los títulos Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Grado en Ingeniería Explotaciones Agropecuarias, Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería, Grado en Ingeniería Mecánica (Rama Industrial), Grado en Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial) y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Rama Industrial) han obtenido el sello internacional de calidad.

Este sello supone dar "un paso más" en la acreditación nacional, señala en nota de prensa la UEx, que añade que se gestiona desde la European Network for the Accreditation of Engineering Education de manera descentralizada a través de agencias nacionales y está internacionalmente reconocido, ya que facilita tanto la movilidad académica como la profesional al permitir identificar programas de ingeniería de alta calidad en Europa y más allá de sus fronteras.

El proceso para la obtención del sello se ha basado en el trabajo conjunto de los centros con el Vicerrectorado de Calidad donde además se creó un foro de trabajo con reuniones presenciales y un espacio virtual de trabajo.

Finalmente, la obtención de estos sellos es "una muestra más" de la "apuesta" de la Universidad de Extremadura por aumentar los estándares de calidad, desarrollando para ello las auditorías internas previas que se realizan a los centros antes de enfrentarse a la Agencia Nacional, señala la institución universitaria regional.