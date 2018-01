Vara remarca la "enorme oportunidad" de aprobar las cuentas de 2018

10 enero 2018 | Publicado : 12:01 (10/01/2018) | Actualizado: 12:47 (10/01/2018)

El secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha remarcado la "enorme oportunidad" de aprobar las cuentas regionales para 2018 y demostrar que Podemos y PSOE se pueden "entender", ya que, como ha dicho, lo que da "estabilidad" a un gobierno, a un país o a una región es "que haya capacidad de diálogo en distintos momentos y con distintas posibilidades".



En esta línea, Vara ha afirmado que por parte del Ejecutivo regional y su grupo parlamentario hay "toda la buena voluntad del mundo" de cara a la negociación de los presupuestos extremeños, cuya votación se sustanciará en un pleno que tendrá lugar los próximos lunes y martes, 15 y 16 de enero.



"Vamos a trabajar para que intente haberlo (acuerdo), vamos a hacer todo lo posible o todo lo que esté en nuestra mano para que así sea", ha expuesto Fernández Vara en una rueda de prensa celebrada en Mérida (Badajoz) en la que ha presentado la campaña de su partido 'Extremadura, contigo'.



De este modo, a preguntas de los medios, el presidente extremeño ha considerado que en la negociación presupuestaria con Podemos ha habido "muchas más cosas positivas que negativas hasta ahora", toda vez que la negociación consiste "en salirse al encuentro".



Así, ha resaltado que cuando hay mayoría progresista en un parlamento y no se produce acuerdo entre dichas fuerzas puede provocar que el efecto sea que se hagan políticas "menos progresistas".



En esta línea, el líder de los socialistas extremeños ha indicado que al inicio de la legislatura se podía haber planteado que los 24 millones con los que está dotado el Plan de Empleo Social se hubieran destinado a la Renta Básica, con lo que "ya estaría prácticamente cumplido el objetivo".



No obstante, ha dicho, se prefirió que además de que exista esa Renta Básica pudiera haber también la posibilidad de que ciudadanos se puedan incorporar al circuito de la economía, y para eso "no hay nada como el empleo".



Por ello, Fernández Vara se ha mostrado dispuesto a sentarse y hablar junto a los agentes sociales y Podemos sobre posibles cambios a introducir en el "conjunto del paquete que está preparado para luchar contra la exclusión social". Así, ha abogado por contemplar dicho paquete en conjunto, ya que de lo contrario se podría tener una "visión desviada".



"Las políticas sociales son necesarias e imprescindibles, las políticas de crecimiento y de empleo también. Tenemos que ver cómo podemos acompasar unas y otras para que el objetivo final sea el de tener a mucha gente trabajando y teniendo su propio proyecto de vida. Nadie entiende la Renta Básica como un proyecto de vida, es un proyecto de salvación", ha aseverado.



Además, Fernández Vara ha expuesto que durante la presente legislatura, en la que se han puesto en marcha diferentes medidas contra la exclusión social, se ha tenido que cumplir con la reducción del déficit de la comunidad.



"Si tú no bajas ese déficit, hay un señor que se llama Cristóbal Montoro y un ministerio que se llama de Hacienda que te interviene, y el día que te intervienen se acaban las políticas de exclusión, se acaban todas las políticas, porque ellos son los que deciden lo que se paga", ha manifestado.