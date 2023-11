CCOO cifra en 17.679 las personas que han sufrido accidentes laborales en Extremadura

Ep.



La secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, Encarna Chacón, ha remarcado que entre enero y septiembre de este año 17.679 personas han sufrido accidentes laborales en la región extremeña, donde 10 personas han fallecido "por el mero hecho de ejercer su derecho al trabajo".



Unos datos que son "menores" de los producidos el año pasado, en concreto son 78 menos que en el mismo periodo del año pasado, y ocho fallecimientos menos que entre dichos meses de 2022, y ante los que desde CCOO quieren entender que la reforma laboral, al dotar de mayor estabilidad en el empleo, está mejorando las condiciones laborales.



Sin embargo es "insuficiente" y por eso el sindicato celebra este martes en su sede de Badajoz unas jornadas sobre prevención de riesgos laborales en Extremadura en las que pretende, además de sensibilizar, informar y formar, también plantear sus reivindicaciones, al hilo de lo cual ha remarcado que, por eso, cuentan con la participación de la directora general de Trabajo de la Junta y con la jefatura de la Fiscalía, para analizar cuáles son las deficiencias que se tienen "aún para poder eliminar esos accidentes laborales" que, "en definitiva", se están "cargando" la vida de las personas.



En declaraciones a los medios antes de inaugurar dichas jornadas, Encarna Chacón ha tildado de "necesario" que se ponga en marcha "ya" la Estrategia Española de Prevención de Riesgos Laborales que va a actualizar y modernizar el Estatuto de los Trabajadores y "sobre todo" la Ley de Prevención, "que por cierto este mes hace 28 años de la misma"; como también ven "necesario" crear una mayor cultura empresarial, porque los trabajadores lo que venden es su "fuerza de trabajo", pero "nunca" su salud.



Y es que, como ha incidido, "al final el propio trabajo está costando la vida a la gente y en el siglo XXI eso no puede permitirse", cuando hay herramientas y hay que evaluar las causas por las que se producen los accidentes, a continuación de lo cual ha remarcado que es responsabilidad de la propia administración y de los empresarios que se garantice la vida y la calidad de la vida en los centros de trabajo a los trabajadores.



En este mismo sentido, CCOO ha organizado esta jornada y aboga por impulsar y seguir priorizando lo que considera "vital", como es la vida y la salud de los trabajadores en el ámbito laboral y, por eso, seguirán insistiendo en la necesidad de la misma, a través de la negociación colectiva, o exigiendo también mayores recursos en la propia Inspección, "donde se analice y por supuesto se investigue y, por supuesto, se vigile que la norma se cumple".



EL RETO, LA ADMINISTRACIÓN Y LA FISCALÍA



Para Chacón, "ese es el reto y desde Comisiones Obreras lo vamos a afrontar, vamos a seguir luchando por tener esa calidad que es imprescindible", y para ello también van a exigir que se cree el instituto regional que ya existe en otras comunidades autónomas al ser "herramientas que pueden servir para mejorar esa salud laboral en el ámbito de los trabajadores".



También reclamarán que en la Fiscalía se cree específicamente una unidad que persiga estos accidentes laborales, las causas, y agilice los trámites "específicamente en el ámbito laboral", puesto que entienden que esa es una "deficiencia" que "aún" se tiene en la región.



Mientras y a tenor de las citadas cifras de accidentes laborales, Encarna Chacón ha confiado en que la tendencia sea la de "minimizar los efectos", pero ha incidido en que para eso se necesitan dos elementos "fundamentales", primero el trabajo con la administración y "por supuesto" el papel de la Fiscalía, con la que quieren colaborar "para perseguir esos delitos que, al final, lo que se están llevando por encima de todo es la vida de la gente".



En cualquier caso son "muchos" casos de accidentes laborales, ha reconocido, junto con que ha aumentado la población activa en la región, pero que a pesar de todo creen que las deficiencias "fundamentales" son la falta de recursos y de medios que las propias empresas ponen a disposición de los trabajadores, cuando tienen obligación de facilitar la formación, la sensibilización y de poner medios materiales para que no ocurran "esos percances, esas desgracias que están pasando".



Interpelada por qué deficiencias encuentran actualmente en cuanto a prevención de riesgos laborales, la secretaria general de CCOO en la región ha precisado que se tienen que incentivar "mucho más" las inspecciones en los puestos de trabajo, para ratificar si "realmente" se están cumpliendo las normas laborales; y que por otro lado los recursos que ponen las empresas "son en la mayoría de los casos insuficientes".



"Lo hemos denunciado muchas veces, un arnés es algo barato y sin embargo le puede costar la vida a un trabajador si la empresa no pone a disposición de este trabajador que se coloque un arnés en altura", ha ejemplificado, para agregar que por eso se necesita la intervención, por un lado de la responsabilidad empresarial para evitar que ocurran estos percances, y la responsabilidad también de la propia administración para vigilar que se cumple la norma laboral, "que está muy clara y que a veces no se está cumpliendo, por eso los accidentes", que son casi 18.000 en lo que va de año.



PLAN DE RIESGOS LABORALES EN EXTREMADURA



Por su parte, la directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura, Pilar Bueno, ha destacado a tenor de las citadas cifras de accidentes laborales que tienen líneas de actuación "ya previstas, presupuestadas y aceptadas en presupuestos" y que dichas líneas tienen "todavía" que perfilarlas, así como perfilar también el 9º Plan de riesgos laborales en Extremadura con la ayuda de los sindicatos y de la patronal.



Al mismo tiempo, ha incidido en que "hay líneas ya perfiladas perfectamente" y otras que tienen que "acordar entre todos", y ha citado entre las mismas líneas de actuación que van desde dar ayudas a las empresas para comprar materiales, adecuar equipos de trabajo o comprar líneas de vida nuevas para reforzar la protección de los trabajadores; al fomento de las actuaciones de vigilancia.



Asimismo, ha continuado, se han reforzado y se han dado indicaciones de en qué áreas es donde hay más siniestralidad y donde se quieren reforzar esas visitas, junto con mejoras en programas informáticos, el aumento de la formación preventiva, y colaboraciones con la Fundación Laboral de la Construcción para formaciones en determinadas áreas de siniestralidad como, por ejemplo, las caídas de altura.



De todas maneras, ha concluido la directora general, tienen que perfilar el 9º Plan de prevención de riesgos laborales 24-27 en Extremadura, que irá en línea con la Estrategia española, pero que se tiene que "acomodar" a las características de la región, y por eso se va a llevar a cabo un diálogo social.