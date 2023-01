Coeba se presenta a elecciones para recuperar la Cámara de Comercio provincial

Ep

Coeba ha presentado las líneas básicas del programa con el que concurre a las elecciones a la Cámara de Comercio de Badajoz, que tendrán lugar el 9 de febrero, por el presidente de Coeba, Javier Peinado; la empresaria, presidenta de la Asociación de Empresarios de Zafra e integrante de la candidatura de Coeba, Luisa Santana; y el empresario de Tierra de Barros e integrante de la candidatura, Manuel Guerrero.

En su intervención, Peinado ha explicado que desde Coeba presentan una candidatura presentada "en tiempo y forma", y que "obviamente" siendo la Confederación la "única" organización representativa de carácter intersectorial en la provincia pacense "no sólo tiene derecho a presentar candidatura porque así se lo permite y otorga la ley", sino que cree que es una "obligación" con el tejido productivo de Badajoz y con el regional.

Asimismo, ha destacado que es una candidatura "totalmente integradora" y que intenta recoger todos los sectores y a todas las actividades empresariales, así como atender a todos los territorios de la provincia en aras de que haya representación de los mismos, como también intenta atender las distintas dimensiones y singularidades de las empresas, ya sean mercantiles, asociaciones o alguna fundación que se dedican a la actividad empresarial, junto a empresas grandes, medianas, micro empresas o autónomos.

Igualmente, ha garantizado que en una amplia mayoría las empresas están representadas o dirigidas por mujeres, más allá de las autónomas que van en la lista, y ha aseverado que esta candidatura lleva dos meses trabajando en un programa electoral, unas ideas e iniciativas "para intentar realmente recuperar la Cámara de Comercio", tras lo que ha recordado que Coeba fue quien ganó por mayoría absoluta las anteriores elecciones.

No obstante, ha reconocido que en los dos últimos años "ha habido una deriva, en la que por distintas cuestiones el actual presidente de la Cámara no se ha sometido a lo que era habitual", como hacer "esa unidad de acción empresarial con Coeba", lo cual ha derivado en que, en los dos últimos años, esta última haya estado "un tanto desligada" de la dirección y de la gestión del día a día en la Cámara de Comercio.

"Ello por lo tanto hace que nosotros aspiremos, lógicamente, a ganar las elecciones, a poder tener mayoría en el pleno de la Cámara, y todo ello en pro de dos objetivos fundamentales", ha remarcado, para señalar en primer lugar la unidad empresarial que ven "fundamental a la hora de la unidad de acción y de intentar velar por los intereses de las empresas" de la provincia y la región extremeña. Otro objetivo pasa por intentar que lleguen más ayudas y "más apoyo en todos los sentidos", "especialmente" a las micro empresas y los autónomos de la provincia y la región.

Sobre la unidad empresarial, Peinado ha hecho hincapié en que Coeba forma parte de la Creex, que a su vez forma parte de CEOE y Cepyme, mientras que Manuel Guerrero ha señalado que han presentado esta candidatura para "recuperar" la Cámara de Comercio "para los empresarios" y "sacarla de la parálisis en la que lleva desde hace dos años", al hilo de lo cual ha incidido en que Coeba ganó hace cuatro años las elecciones a la Cámara pero desde hace un par de años el actual presidente en funciones "decidió tomar otros derroteros".

Sobre su gestión, ha dicho que es "demasiado personalista" que hace que la Cámara esté "paralizada", y que en unos momentos en los empresarios necesitan más apoyo la institución cameral "ha desaparecido", a la vez que ha tildado de "un poco escandaloso" que "alardeen" de que hay superávit en la Cámara, y que es "difícil" de entender porque si se da "es porque no se han hecho las cosas como se deberían de hacer", puesto que la Cámara tiene un presupuesto y unos proyectos y si estos últimos no se ejecutan "evidentemente no hay gasto, con lo cual hay superávit".

Al mismo tiempo, ha criticado que, cuando las empresas necesitan de apoyos, "en muchas ocasiones" tienen que "salir" a otras cámaras de Comercio, como por ejemplo la de Cáceres, "a buscar el apoyo que la Cámara de Comercio de Badajoz no les está dando", y ha expuesto que la Cámara pacense está devolviendo fondos europeos y que vienen directamente de la Cámara de España porque "hay una inactividad y una inacción impresionante".