Vara: La alta velocidad supondrá una gran oportunidad para hacer más competitiva la región

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la puesta en servicio de la alta velocidad supondrá una gran oportunidad para Extremadura convirtiéndola en una región más competitiva.

Así, lo ha señalado tras el viaje inaugural de la primera fase de la Plataforma de Alta Velocidad Plasencia-Badajoz que ha contado con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un acto al que también ha asistido la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias.

En este sentido, ha indicado que la presentación esta mañana en Navalmoral de la Mata de la que probablemente será la primera gigafactoría de nuestro país “es una consecuencia de la puesta en marcha del tren. Y es que si las empresas no tuvieran la certeza de contar con un buen transporte de mercancías, no hubieran venido a invertir a esta tierra 2.500 millones de euros y a generar 3.000 puestos de trabajo”.

El responsable del Gobierno regional ha explicado que “las empresas han encontrado en nuestra región dos circunstancias enormemente favorables”.

Por un lado, una región con una capacidad enorme de producir energía a muy buen precio y por otro lado disponer “por fin” de conexiones ferroviarias que nos permitan sacar nuestros productos y nuestras mercancías a todos los puertos de la Península Ibérica.

El Jefe del Ejecutivo Regional ha explicado que “es muy importante que lleguemos en menos tiempos a los sitios pero, lo que va realmente a cambiarnos la vida es tener la posibilidad de transportar nuestras mercancías a todos los puertos, lo que atraerá industrias a Extremadura que mejorarán los salarios y los convenios colectivos, procurando la felicidad para mucha gente, que va a poder desarrollar aquí su proyecto de vida y su proyecto de familia”.

REUNIÓN DEL PACTO POR EL FERROCARRIL EN SEPTIEMBRE

El presidente ha avanzado que el próximo mes de septiembre se reunirá el Pacto Social y Político por el Ferrocarril con la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y se pondrán nuevos deberes y nuevas tareas, “para que esto ya no pare nunca más y reparar el daño causado por tantos años de discriminación".

Fernández Vara también ha indicado que es consciente de que el Rey y el presidente entienden "perfectamente el malestar que la gente tiene y el sufrimiento que aquí ha habido", y por eso lo "único" que le puede decir a los ciudadanos que tienen la necesidad de ser críticos es que "están en su perfecto derecho de poder hacerlo, pero que a partir de mañana las cosas ya van a cambiar”.

En este punto, el presidente ha asegurado que a partir de mañana va a haber 10.000 personas que ya tienen adquiridos sus billetes, “para viajar con más seguridad, con mejores tiempos y con más calidad en el viaje y que eso ya no va a dejar de mejorar en los próximos meses e indiscutiblemente en los próximos años”.

El responsable del Ejecutivo autonómico ha manifestado que en su día se decidió este trazado de AVE para que el mayor número de extremeños pudieran disfrutar de él y que se trabaja con Adif y Renfe para que haya servicios que entren en las cuatro principales capitales extremeñas, una circunstancia que se irá acomodando a las exigencias que la demanda vaya produciendo.

Ha resaltado que "habrá un momento esencial, que será al final del año que viene, cuando la línea que unirá Elvas-Badajoz con Lisboa y con Sines sea una realidad", y Lisboa, Badajoz y Madrid estén unidas por vías férreas de calidad y dignas."

Fernández Vara ha indicado qu, para llegar a este momento se ha trabajado sin hacer demasiado ruido, por eso “nadie nos puede exigir, cuando se han invertido 1700 millones de euros en una línea como esta, que se ponga en servicio desde la clandestinidad, porque no estaríamos siendo justos con nosotros mismos”.

El presidente ha mostrado su profundo agradecimiento a los españoles y españolas que con sus impuestos hacen posible estas infraestructuras.

“Desde aquí mi apuesta por una sociedad donde los que más tienen, contribuyan más para que los servicios públicos lleguen en condiciones parecidas al conjunto del territorio. Ese es el camino por el que tenemos que seguir transitando”, ha apostillado.

Por último, ha recordado a todos los bomberos y bomberos forestales que durante estos días "han peleado como jabatos" en los incendios en la región, al tiempo que se ha referido a los bomberos urbanos, la BRIF del Ministerio de Transición Ecológica, la UME y los tres ejércitos españoles, así como a los voluntarios de Cruz Roja o de Protección Civil que "han dado un verdadero ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de constancia y, no sería de justicia si hoy yo no me acordara de ellos".