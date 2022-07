Los tractores no podrán entrar en el centro de Badajoz en la protesta de agricultores

Ep



La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha inadmitido el recurso interpuesto por la Unión de Agricultores y Ganaderos y APAG Extremadura ASAJA contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Extremadura en la cual se les negaba el permiso para realizar una tractorada en el centro de Badajoz.



El motivo por el que la Sala ha inadmitido el recurso es por haber presentado el recurso después de las 48 horas que marca de plazo la Ley y adquirir, por tanto, la resolución la condición de acto firme y consentido.



La parte actora, indica la sentencia en su fundamentación, dirige la impugnación contra la resolución de la Delegación de Gobierno en Extremadura de fecha 6 de julio, sin embargo, indican, esta resolución es una "reproducción" de la anterior de fecha 1 de julio en la que ya se prohibía la concentración de tractores en Badajoz y que daba respuesta a la comunicación que hicieron los demandantes el 28 de junio.



Esta decisión, indica la Sala, "es la que debió ser recurrida por las asociaciones demandantes", señala el TSJEx en una nota de prensa.



No obstante, y a pesar de la inadmisión del recurso, la Sala Contencioso-Administrativa entra en el fondo del asunto y señala que a la vista de la forma en la que se pretende desarrollar la manifestación, 400 tractores en la ciudad de Badajoz con llegada a la Delegación de Gobierno, "claramente produciría una situación de riesgo y peligro para la seguridad de los ciudadanos".



En este sentido, continúa la sentencia, el peligro sería "tanto durante la circulación de los ciudadanos como por la paralización que produciría para el resto de servicios de emergencia".



Las resoluciones de la Delegación del Gobierno en Extremadura, concluyen, "no impiden el desarrollo de la concentración" puesto que sí les autorizan a concentrarse las personas en el espacio público.



De esta forma, inciden en que "la prohibición de utilización de tractores no impide el ejercicio de derecho de reunión, sino que lo ampara, ofreciendo seguridad tanto para los asistentes a la concentración como al resto de ciudadanos de Badajoz".