La reestructuración del viñedo contará en 2022 con 3 millones

El proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2022 incluirá sendas enmiendas parciales gracias a las cuales la reestructuración y reconversión del viñedo contará con 3 millones de euros y se apoyará al sector resinero con 2 millones de euros.



En el primero de los casos se trata de una enmienda de Ciudadanos transaccionada por el PSOE y en el segundo de una enmienda de Unidas por Extremadura transaccionada igualmente por los socialistas y que serán aprobadas previsiblemente en la votación final de las cuentas regionales que tendrá lugar este jueves, 23 de diciembre.



Además, el PSOE ha anunciado otra enmienda transaccional a una presentada por Ciudadanos dotada con 100.000 euros para la formación de asesores. Las tres transaccionales coinciden en que la baja se realice en otro programa.



MÁS DE 60 ENMIENDAS DEL PP



Durante el debate de la sección 12, en defensa de las más de 60 enmiendas parciales del PP, la diputada Mercedes Morán ha criticado que en estos presupuestos se repite el 'modus operandi' de la Junta, en el que se inflan los números pero "no responden a la realidad".



Así, ha dicho que, aunque se incrementan los fondos, eso no significa una mayor apuesta por la agricultura, ya que ha apuntado que solo es la respuesta de los fondos europeos que vendrán, además de criticar también la falta de ejecución de presupuestaria año tras año.



De esta forma, entre las enmiendas 'populares' se encuentran ayudas para paliar las consecuencias de los vaciados ganaderos, para la incorporación de jóvenes al campo y también persiguen la compra de vacunas contra la lengua azul.



Asimismo, otras enmiendas buscan la mejora y modernización de explotaciones, apoyar la integración cooperativa y establecer una dotación para la celebración de las elecciones al campo.



Por su parte, otro grupo de enmiendas persiguen aumentar las indemnizaciones por las expropiaciones en los regadíos, aumentar la dotación del regadío de Arroyo del Campo, además de la implantación de sistemas eficientes de riego, el arreglo de caminos rurales y la protección y defensa de los incendios.



Asimismo, el diputado 'popular' Laureano León ha sido el cargado de defender un grupo de enmiendas destinadas al sector de la caza, con gran importancia en la región, ha destacado.



LA SITUACIÓN DEL CAMPO ES "MUY COMPLICADA"



En el turno de Ciudadanos, el diputado Fernando Baselga, en la defensa de las 24 enmiendas presentadas, ha destacado que el sector agrario está atravesando una situación "muy complicada", tanto por la situación económica como por la "ineficacia" del gobierno socialista.



Por ello, las enmiendas de Ciudadanos están dirigidas a mejorar unos presupuestos para 2022 que son, en su opinión, "difícilmente mejorables", además de expresar que confía poco en que el PSOE muestre su apoyo a las enmiendas de su grupo.



En concreto, mediante diferentes enmiendas, este grupo busca el establecimiento de ayudas para la reposición de ganado, la prevención y control de plagas y la promoción del vino en mercados de terceros países.



También propone ayudas para los consejos asesores, favorecer la implantación de banda ancha, ayudas para la incorporación de las mujeres al sector agrario, además de primar la instalación de cajeros en ayuntamientos de poblaciones de menor tamaño, así como ayudas para las expropiaciones en Tierra de Barros y ayudas para el fomento de la integración cooperativa.



ENMIENDAS DE UNIDAS POR EXTREMADURA



El diputado de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, ha defendido las 19 enmiendas parciales presentadas por su grupo y que persiguen la prevención de plagas, hacer contraanálisis a los animales positivos de tuberculosis y establecer ayudas para la reposición de los afectados de vaciados sanitarios.



También se propone ayudas al olivar tradicional como sistema de alto valor, un plan de rescate del sector agroganadero dotado con 4 millones y 1 millón de euros para realizar planes de rehabilitación en dehesas comunales.



Asimismo, Unidas por Extremadura propone planes de revalorización de las zonas de Almendralejo y Monterrubio ya su grupo no es partidario de los regadíos en ambas localizaciones, la creación de oficinas de acogida para nuevos pobladores y planes de rehabilitación de cooperativas de la región, así como medidas vinculadas al pastoreo preventivo, el apoyo al sector resinero y la protección de animales abandonados, entre otras.



PSOE



En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha incidido en que las cuentas para 2022 acompañan a los agricultores y ganaderos y buscan la modernización de este sector.



Por su parte, la diputada del PSOE, Ana Belén Fernández, ha destacado que estos son los "mejores presupuestos" y, aunque ha indicado que su grupo coincide con muchas de las propuestas de los grupos, algunas de ellas ya vienen recogidas en las cuentas.