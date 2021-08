Propuesta de ley conjunta de PP, Cs y Podemos para "frenar pucherazo" en Cámaras Comercio

Los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han presentado este lunes una propuesta de ley conjunta para "frenar el pucherazo" introducido, a su juicio, por la Junta de Extremadura en la Ley de Cámaras de Comercio, con el objetivo de que haya una "sobrerepresentación de la patronal", al elevar de dos a ocho las vocalías de las que dispone en esta institución.



Así lo han anunciado el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, y el coordinador autonómico y portavoz de Ciudadanos, David Salazar, en una rueda de prensa conjunta celebrada en Mérida en la que han presentado los detalles de esta propuesta de ley conjunta de las tres fuerzas políticas, pese a que Unidas por Extremadura no haya estado presente en la comparecencia.



En concreto, en su intervención, el líder de los 'populares' extremeños ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que “saque sus manos de las cámaras de comercio”, porque "está dañando el prestigio" de dichas instituciones.

Asimismo, el presidente del PP ha instado al jefe del Ejecutivo regional a dar “marcha atrás” en esa sobrerrepresentación que lo que pretende es comprar el diálogo social, una acción que, según sus palabras, se ha llevado a cabo “de la peor de las maneras posibles”, es decir, vía Decreto Ley y en el último pleno celebrado en la Cámara regional.

Y es que sobre el Decreto Ley 5/2021 del gobierno de Vara, Monago ha explicado que éste versaba sobre ayudas a pymes y autónomos, pero que incluyó “de rondón” cambios en la normativa de las cámaras de comercio que, a su juicio, "pisotean el sistema democrático".

De este modo, el líder del PP extremeño ha calificado de “pucherazo” la modificación de la ley de cámaras de comercio que el gobierno de la Junta pensó “que a lo mejor colaba”.

En este sentido, Monago ha subrayado que el objetivo de ese Decreto Ley es que haya una sobrerrepresentación de la patronal extremeña "para controlar las cámaras, algo que va en perjuicio de las pymes y los autónomos de la región", según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Por ello, también ha criticado la actitud de los socialistas que, tal y como ha resaltado, han pretendido que se obviara el debate parlamentario y que no hubiera un trámite de enmiendas.

El presidente Monago ha afirmado que la paz social “no se compra con el dinero de los extremeños” ni tampoco se consigue por Decreto Ley, sino que “se gana con diálogo” y así se ha entendido hasta ahora.

Además, el líder del PP ha afeado a Vara que presuma de paz social por la vía del Decreto Ley, cuando así no se están fortaleciendo las instituciones, ni se refuerza “el papel importantísimo” que tienen las cámaras de comercio, según informan los 'populares'. De esta forma, "como quiere el PSOE, lo que se está haciendo es dañar el prestigio de las cámaras de comercio", ha apuntado.

Al mismo tiempo, Monago ha advertido que esto no es la primera vez que sucede en Extremadura, puesto que hace tres años se presentó una modificación de la ley que regula las cámaras de comercio, pero el PSOE no consiguió aprobarla porque “toda la oposición se lo impidió”, y entonces no tenía mayoría absoluta.

Para el presidente de los ‘populares’ es un hecho que se consiguió frenar aquel otro “pucherazo”, pero ahora "Vara vuelve a las andadas y lo hace teniendo el amparo de la mayoría absoluta. El quid de la cuestión es que hay un acuerdo bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura que otorga dos vocalías de las cámaras de comercio a las asociaciones empresariales más representativas", asevera.

Así, el PSOE extremeño ya intentó en 2018 que no fueran dos, sino seis vocalías. Pero ahora lo que quiere “no son seis ni dos”, sino ocho vocalías para la asociación empresarial más representativa.

Y es que para el presidente del PP, el planteamiento del gobierno socialista "resta cualquier atisbo de democracia representativa" y sería como si en las próximas elecciones autonómicas Fernández Vara ya partiera “con ocho escaños más, porque él lo vale”.

"Si creemos en el pluralismo, la igualdad y el derecho a la participación no podemos permitir que si la norma dice dos, vayamos a ocho vocalías, ha sentenciado el líder del PP.

SE TRATA DE HABLAR DE INSTITUCIONES



Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha destacado el hecho de que "también se haya sumado Unidas por Extremadura" a la presentación de esta propuesta de ley, por lo que ha puesto el acento en que "hoy es una de esas ocasiones en las que las tres formaciones de la oposición se ponen de acuerdo por el prestigio de las Cámaras de Comercio de la región".

"Se trata de hablar de instituciones y de respeto a esas instituciones" porque, ha defendido, "la mayoría absoluta también necesita un contrapeso ya que hay una gran cantidad de extremeños que no votaron al PSOE", tal y como informa la formación naranja en una nota de prensa.

Según ha explicado, el presidente del PP en uno de los últimos decretos que se aprobaron en el pleno de la Asamblea de Extremadura el pasado mes de julio el PSOE introdujo "una modificación" de la Ley de Cámaras de Comercio que lo que hace es que en lugar de ser 2 los vocales de las asociaciones empresariales más representativas de la región los que formen parte de las Cámaras de Comercio sean 8.

"Estamos dañando el prestigio que tienen las Cámaras de Comercio. Es un error porque da una ventaja de partida a unas asociaciones frente a las pymes y pequeños comerciantes autónomos", ha criticado Salazar al tiempo que ha defendido que "independientemente de la ideología está la democracia, la separación de poderes y la capacidad de los extremeños de estar representados en este organismo".

Por todo ello, el portavoz de la formación liberal ha reiterado que espera que "el PSOE recapacite y que gane la democracia y las instituciones extremeñas", ha sentenciado.