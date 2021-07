Díaz tacha de "histórico" el acuerdo sobre temporalidad en el empleo público en España

Ep.



La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha tachado de "histórico" el acuerdo sobre reducción de la temporalidad en el empleo público en España, ya que "no es menor" y con el mismo "hay un antes y un después" en la materia y el país, además, va a "cumplir por fin las normas".



Al mismo tiempo, ha felicitado al ministro Miquel Iceta por haber logrado dar luz a ese acuerdo, ha dicho, que "no ha sido nada fácil" y al que finalmente "todos los sindicatos" se han suscrito.



Así, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este miércoles en Mérida, Yolanda Díaz ha transmitido públicamente, aunque ha reconocido que ya lo ha hecho también en privado, su "enhorabuena" a Miquel Iceta por el "extraordinario" acuerdo sobre reducción de la temporalidad en el empleo público, en tanto que "está suscrito con todos los sindicatos" y para el que "era harto complejo dar una salida a la situación de la interinidad en la administración pública".



En este sentido, tras apuntar que en la Administración General del Estado el nivel de interinidad se sitúa en "tan sólo un 8 por ciento", mientras que los niveles autonómicos superan el 30 por ciento, lo que supone "una enorme anomalía", ha explicado que Iceta tenía el "compromiso" con la Unión Europea de "homologar" la situación a los parámetros europeos.



Además, ha incidido en que también que el Gobierno de España tenía que dar cumplimiento al Tribunal de Justicia Europeo que "ha hablado claro respecto de esta situación"; y en que además el Tribunal Supremo ha adecuado su doctrina y resolución a la fuente del derecho que emana de los tribunales europeos.



"No ha sido fácil y lo hemos conseguido. Ahora mismo estamos cumpliendo con los parámetros del Tribunal de Justicia Europeo, con las resoluciones de nuestros tribunales", ha subrayado la ministra, quien ha incidido en que "a veces" no se es "consciente" de las "enormes dificultades" que ha tenido este acuerdo, después de que "nunca en la historia de la democracia española se ha abordado esta temática".



En este sentido, ha destacado que "desde que ha llegado (Iceta) se ha volcado en alcanzar este acuerdo", que "no es menor" y con el que "hay un antes y un después" desde la "convicción" de que hay que dar "oportunidades de empleo" a todas las personas que tienen formaciones y que son además "de máxima relevancia" para la Función Pública autonómica y española.



"Más allá a veces de la discusión que hay, que conozco muy bien, nosotros nos debemos al mandato constitucional... El artículo 103 y 106 del texto constitucional nos obliga y a la administración pública hay que acceder con unos parámetros de convocatoria pública a los que nos debemos", ha subrayado a preguntas de los medios en rueda de prensa tras la firma de un protocolo para la aportación de 15 millones de euros de su ministerio al Plan de Empleo Joven de Extremadura.