Comité Seguimiento del Programa Operativo Feder incrementa su presupuesto en 100 millones

Estos fondos adicionales reforzarán la capacidad del sistema sanitario, dotarán al conjunto de la sociedad extremeña de instrumentos para afrontar la crisis de salud pública y proteger a las personas y posibilitarán ayudas para la recuperación y reactivación empresarial.



El Programa Operativo del Feder para el periodo 2014-2020 cuenta con una dotación de 925 millones de euros en Extremadura, a los que ahora se le suman los 100 del React.



En el encuentro del Comité de Seguimiento, han participado la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Lourdes Hernández, el Gobierno de la nación a través del Ministerio de Hacienda y, como observadora, la Comisión Europea.



Cabe señalar que, el Comité de Seguimiento es un órgano de participación, por lo que, además de estas tres instituciones, son miembros los representantes de la sociedad civil, tales como los interlocutores económicos y sociales con mayor representatividad en Extremadura, las organizaciones de protección ambiental y las organizaciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, autoridades locales u ONGs, entre otros.



En la reunión, también se han analizado la situación y previsiones del Programa Operativo, la aplicación y evolución de la estrategia de comunicación y las medidas desarrolladas para hacer frente a la crisis derivada por la pandemia.



ACTUACIONES FINANCIADAS CON EL FEDER EN 2020



Durante el actual ejercicio, ya se aprobó una reprogramación para incluir los cuantiosos gastos no previstos generados por la crisis sanitaria, que se destinaron a productos y servicios relacionados con salud y a medidas de ayuda económica a los sectores más afectados.



Dicha modificación no supuso un incremento del fondo, a diferencia de la aprobada durante este viernes, pero sí una reorientación del gasto.



En 2020, las aportaciones del Feder han contribuido a mejorar infraestructuras y equipos de los centros de investigación extremeños.

Además, se han destinado ayudas a pymes para que sean más competitivas y para facilitar el acceso a soluciones tecnológicas y se han desarrollado plataformas en el ámbito de la educación digital.



Junto con ello, ha permitido invertir en la digitalización para avanzar en la modernización de la Administración autonómica, apoyar económicamente a nuevos proyectos empresariales y a empresas existentes para su consolidación o para evitar su desaparición.



También se han concedido ayudas para la rehabilitación energética en viviendas, se ha mejorado la eficiencia en los edificios públicos regionales y, en materia de energía, se han apoyado actuaciones de fomento de las renovables.



Además, se han llevado a cabo acciones para mejorar la red de carreteras de Extremadura, se ha invertido en infraestructuras y equipamiento de centros de atención primaria y especializada, en obras de reforma y ampliación de centros sociosanitarios, centros residenciales y centros diurnos para atención de personas dependientes y los colectivos más desfavorecidos.