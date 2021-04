La Creex ofrece "trabajo continuo y no demagogia" ante la siniestralidad laboral

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha ofrecido "trabajo continuo, y no demagogia" ante la siniestrabilidad laboral con motivo de la celebración, este 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Así pues, a través de una nota de prensa, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha indicado que cualquier dato de muertes en accidente laboral "es malísimo, tremendo, una tragedia", al tiempo que ha añadido que el colectivo empresarial está "preocupado y comprometido" con el objetivo de cero accidentes.

Por eso, ha criticado que "algún sindicato haya aprovechado la cifra de fallecimientos para cargar contra los empresarios", y ha sostenido que le "parece que esta demagogia, lanzar culpas a otro", es una "irresponsabilidad y un sinsentido".

Y es que, según sus palabras, "desde algún sindicato se ponen sobre la mesa los fallecidos en accidentes para culpar al empresario, pero ocultan que esos accidentes son sometidos a análisis e informes rigurosos, sin que se desprenda ninguna responsabilidad punible judicialmente para la empresas", ha añadido, junto con que "acusar así, sin más, no es responsable".

Además, Peinado ha recordado que, frente a quienes "salen una vez al año a manifestarse", la Creex trabaja "todos los días, no uno solo, para que la cifra sea cero", tiene su propio departamento de seguridad y salud, Preveex, y a diario se asesora, informa, conciencia o propone, "que es la vía, y no andar apuntando a otro".

Igualmente, para el secretario general de la Creex, decir que las empresas no invierten en seguridad y salud laboral es un "despropósito". "¿Qué puede haber algún caso de alguna empresa que no cumple? Puede haberlo, y para eso está la Inspección de Trabajo, pero generalizar no debería tener cabida a estas alturas, porque es falso", ha insistido.

"La salud y la seguridad en el trabajo son cosa de todos, de empresarios y de trabajadores, y desde el punto de vista de la empresa se es plenamente consciente de que esta salud y esta seguridad son derechos fundamentales, además de que la inversión en estos aspectos mejora la productividad, el clima de trabajo y la competitividad", ha aseverado.

Todo ello, junto con que "hablar en este tema de que se pone alegremente en riesgo la vida de las personas es una insensatez; más análisis, más trabajo y menos demagogia", ha sentenciado.